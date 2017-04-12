Ä°zmir'de BaÅŸbakana hayÄ±r pankartÄ± ÅŸoku

Ä°zmir'de bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bornova'da 'hayÄ±r' yazÄ±lÄ± pankartla protesto edildi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü Ä°zmir’de, sivil toplum buluÅŸmasÄ±ndan sonra Bornova Ä°lçesi’ne geçti. Çamdibi’ne uÄŸrayÄ±p burada ilk olarak kokoreççiye giren BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, kÄ±sa sürede içeride kaldÄ±ktan sonra aynÄ± semtteki Evlad-Ä± Fatihanlar DerneÄŸi’ni açtÄ±, otobüsten kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±. Buradan Bornova Cumhuriyet MeydanÄ±’na geçen YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n konvoyunun geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda bir vatandaÅŸ ‘hayÄ±r’ dövizi göstererek YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä± protesto etti.