Meral AkÅŸener referandum sonucunu tahmin etti

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener referandum sonucuyla ilgili Ã¶nemli bir tahminde bulundu

MHP'den ihraç edilen Meral AkÅŸener, bir buçuk yÄ±ldÄ±r olaÄŸanüstü kurultay taleplerini gerçekleÅŸtiremediklerini belirterek, referandumdan 'HayÄ±r' çÄ±kmasÄ± halinde 'bu hukuk anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n son bulacaÄŸÄ±na' inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AkÅŸener, ellerindeki son anket sonuçlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde de bulundu.

Fox TV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Ä°smail Küçükkaya'nÄ±n sunduÄŸu Çalar Saat programÄ±na konuk olan AkÅŸener, ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:

Kontrol edilemez güç: Buradan çÄ±kÄ±p Isparta'ya gideceÄŸim, oradan baÅŸka bir programa geçeceÄŸim ve toplamda 29 il, 35 noktada program yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±m. SayÄ±n Mehmet Uçum'un açÄ±klamalarÄ± (16 Nisan'da halk kendi devletini kuracak... Devrim olacak) Türkiye'nin hayrÄ±na bir açÄ±klama deÄŸil. Halk da bunu görüyor zaten. Evet çÄ±kmasÄ± halinde bu kontrol edilemez güç serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olacak, burada sözüm SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'na deÄŸil tabi ki. AKP'li vatandaÅŸlar da diyor ki 'Muhtar olamaz dediler biz onu 3 defa baÅŸbakan bir defa CumhurbaÅŸkanÄ± seçtik. Ama elinde bu kadar güç yokken bile DavutoÄŸlu'nu görevinden aldÄ±'. Göreve geldikten sonra neler çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± bilemedikleri için çekiniyorlar.

BaÅŸbakanÄ± bilmem ama CumhurbaÅŸkanÄ± bir yere gitmeyecek: HayÄ±r çÄ±kmasÄ± halinde CumhurbaÅŸkanÄ± bir yere gitmeyecek. BaÅŸbakanÄ± bilemem ama ona biz karÄ±ÅŸamayÄ±z. HayÄ±r çÄ±kmasÄ± durumunda bizim bir koltuk beklentimiz yok dolayÄ±sÄ± ile kiÅŸisel olmayan bir çalÄ±ÅŸma ve bunu milletimiz anlÄ±yor.

ErdoÄŸan inatlaÅŸmaz: AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 54/46 ÅŸeklinde hayÄ±r çÄ±kacak. HayÄ±r çÄ±kmasÄ± durumunda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z milletle inatlaÅŸmaz siyasi kumaÅŸÄ± buna müsait deÄŸil. Uzun süredir bu konu Türkiye'deki deÄŸerler üzerinden konuÅŸuluyor. Bu seçimde bir parti seçimi olmadÄ±ÄŸÄ± için vatandaÅŸ bir kulak çekme uyarÄ±sÄ± yapacak bu seçimde. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± vatandaÅŸ seçti. Her ne kadar o ÅŸu an partili bir cumhurbaÅŸkanÄ± gibi davransa da milletin talebiyle inatlaÅŸmayacaÄŸÄ±na kesin eminim.

MHP KurultayÄ±: Åžimdi ben ve diÄŸer MHP aday adayÄ± arkadaÅŸlarÄ±m bir buçuk yÄ±ldÄ±r olaÄŸan üstü kurultay talebimizi gerçekleÅŸtiremedik. Ä°ktidar tarafÄ±ndan ne kadar engellendiÄŸimi, hukukun hiçe sayÄ±lmasÄ±nÄ± herkes izledi. HayÄ±r çÄ±kmasÄ± durumunda bu hukuk anlayÄ±ÅŸÄ± son bulmuÅŸ olacak, ben buna inanÄ±yorum.