Ä°srail Savunma BakanÄ±'ndan ÅŸok aÃ§Ä±klama Ruhani'ye suikast dÃ¼zenlenebilir

Ä°ran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, Ruhani'ye suikast dÃ¼zenlenirse ÅŸaÅŸÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

Ä°srail’in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, Ä°ran’da 19 MayÄ±s’ta düzenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri öncesinde, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani’ye suikast düzenlenebileceÄŸini iddia etti. Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’Ä±n üst düzey yetkililerinden Mazen Fakha’nÄ±n geçen hafta Gazze’de öldürülmesinin “örgüt içi hesaplaÅŸma” olduÄŸunu öne süren Lieberman, suikastlarÄ±n Hamas’ta bir gelenek olduÄŸunu söyledi. Lieberaman, “Gazze’deki son olayÄ±n içeriden düzenlendiÄŸine ÅŸüphe yok. 19 MayÄ±s’ta Ä°ran’da düzenlenecek seçimler sÄ±rasÄ±nda birileri Ä°ran lideri Hasan Ruhani’ye suikast düzenlerse buna ÅŸaÅŸÄ±rmam” dedi.