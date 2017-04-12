CHP liderinden canlÄ± yayÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor

Ä°ÅŸte KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:

Referandum sürecinin temel eksikliÄŸi, 'evet' ve 'hayÄ±r'Ä± savunan insnalarÄ±n bunu televizyon ekranlarÄ±nda uygarca tartÄ±ÅŸmamalarÄ±dÄ±r. ABD'de Japonya'da Fransa'da bu böyle. Bizde niye deÄŸil? Tüm çaÄŸrÄ±larÄ±ma raÄŸmen bu gerçekleÅŸmedi.

Liderlerle bir arada konuÅŸma fÄ±rsatÄ±mÄ±z olmadÄ±.

Siyaset kurumunun görevi çözüm üretmektir. 2 yasama dönemi öncesi anayasanÄ±n 60 maddesi üzerinde uzlaÅŸma saÄŸlandÄ±. Bu çok sÄ±radan bir olay deÄŸildir. 4 siyasi parti görüÅŸ birliÄŸi saÄŸladÄ±. YasalaÅŸma sürecini yakalayamadÄ±.

UzlaÅŸma kültürü parlamentoda var. Ecevit döneminde anayasanÄ±n 35 maddesi deÄŸiÅŸti, toplumun çoÄŸu zaman haberi bile olmadÄ±. Bunlar bizim uzlaÅŸma kültürümüzün olduÄŸunu gösteriyor. Siz deÄŸiÅŸikliÄŸi bir partinin mutfaÄŸÄ±nda hazÄ±rlarsanÄ±z sorun çÄ±kÄ±yor.

EÅŸit koÅŸullarda bir yarÄ±ÅŸ yok. Bir sefer evet kampanyasÄ±nÄ± devlet yönetiyor. CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan, bakanlar, valiler, devletin araçlarÄ±, otobüsleri uçaklarÄ±, devletin parasÄ± ile yürüyen bir evet kampanyasÄ± var. Bu kampanyayÄ± eÅŸitleyecek olan bir ve ya 2 televizyon programÄ±nda bir araya gelip bunu konuÅŸmaktÄ±.

Önemli olan nokta ÅŸu, birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak yapÄ±lan propagandalarÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil bir arada görüÅŸler tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±p artÄ±lar eksiler söylenebilir mi. Bunun saÄŸlanmasÄ± lazÄ±m. Hükümet bunu istmiyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± bunu istmiyor. Cesaret edip bu düÅŸünceyi benim önümde savunabilmeliler. VatandaÅŸÄ±mÄ±z da otursun karar versin. Oturup uygar insanlar gibi bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.

Evet çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸimde bir vatandaÅŸ bana 18 yaÅŸÄ±nda vekilliÄŸe neden karÅŸÄ±sÄ±nÄ±z diye sordu. DeÄŸiliz deyince ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Vekillik yapÄ±p ömür boyu askerlikten muaf olacaklar için buna karÅŸÄ±yÄ±z.

Milletvekili tabii ki önemli ancak askerlik de en az milletvekilliÄŸi kadar deÄŸerli ve önemlidir. AskerliÄŸi bizim halkÄ±mÄ±z olgunlaÅŸma süreci olarak görür. O nedenle askerlik hepimiz için bir vatan borcudur. Kutsal bir görev olarak kabul ederiz. Åžimdi siz milletvekilliÄŸi yapacaksÄ±nÄ±z ama askere gitmeyeceksi. Neden gitmeyeceksin? Herkesin çocuÄŸu askere gidecek bazÄ±larÄ±nÄ± çocuÄŸu hem vekil olacak hem askere gitmeyecek. Bu hem ÅŸitsiz hem adaletsiz. Bunu söyledikten sonra da hiç bir itiraz gelmedi. O çünkü vekillik yapanÄ±n askere gitmeyeceÄŸini hiç düÅŸünmemiÅŸ.

(CumhurbaÅŸkanÄ± ile ErdoÄŸan'la televizyonda tartÄ±ÅŸma programÄ±) Kendime güveniyorum. Kesinlikle ikna ederim. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ne kadar büyük bir risk olduÄŸunu anlatÄ±rÄ±m.

Devletin yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi ile ilgili yetki parlamentodan alÄ±nÄ±yor ve tek adama veriliyor. BakanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± belirleme yetkisi tamamen 1 kiÅŸiye ait. 1 kiÅŸi arzu ettiÄŸi bakanlÄ±ÄŸÄ± açacak ve kapatacak. Görev alanlarÄ±nÄ± 1 kiÅŸi belirleyecek. Neden 1 kiÅŸiye veriyoruz? Bunu birinin bana izah etmesi lazÄ±m. Belki benim bilmediÄŸim, atladÄ±ÄŸÄ±m bir konu olabilir.