Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/04/2017 10:54

AKP'li vekil Kuzu'dan NevÅŸin MengÃ¼'ye tepki Kemal Bey gibi dolmuÅŸsunuz

burhan kuzu

NevÅŸin MengÃ¼'nÃ¼n yayÄ±nÄ±na katÄ±lan AKP Milletvekili Burhan Kuzu, sunucunun soru Ã¼zerine soru sormasÄ± nedeniyle kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi

CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda NevÅŸin Mengü'nün sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan AK Parti Milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, Mengü'nün soru üstüne soru sormasÄ± vekili kÄ±zdÄ±rdÄ±.  Kuzu, "NevÅŸin hanÄ±m siz benimle konularÄ± tartÄ±ÅŸmaya mÄ± geldiniz yoksa cevap almaya mÄ±? Bir soru için elli tane soru sorulmaz. Siz aynen Kemal Bey gibi dolmuÅŸ vaziyette bana soru soruyorsunuz. Ben çok programa katÄ±ldÄ±m böyle program görmedim kusura bakma. Sorun ama tek tek sorun. Dediklerinin çoÄŸu yanlÄ±ÅŸ ve yalan Kemal Bey'in yalanlarÄ± bunlar. Piyasaya sürdüÄŸü yalanlar. Tek tek gidelim program yapacaksak yapmayacaksak ayrÄ± bir mesele o zaman da baÅŸka türlü davranalÄ±m. Ben programlara çok katÄ±ldÄ±m ilk defa katÄ±lmÄ±yorum. 2 saat 3 saat program yaptÄ±m ben. Buraya da yüzlere kez geldim ilk kez gelmiyorum. CNN'e kimse gitmezken ben geldim." dedi.

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