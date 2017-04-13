Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/04/2017 11:41

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan AB iÃ§in flaÅŸ vize aÃ§Ä±klamasÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu

Avrupa BirliÄŸi ile gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶denecek miktarÄ±n azÄ±msanacak kadar azÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, haziran ayÄ±nda teklif yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Vize muafiyeti ve KÄ±brÄ±s konusunda konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, "AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamÄ±z lazÄ±m. En son imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z göç anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. KÄ±brÄ±s sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafÄ±nda samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafÄ±nÄ±n özellikle KÄ±brÄ±s etrafÄ±ndaki doÄŸal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflÄ± attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Bu konuda uyarÄ±larÄ±mÄ±za raÄŸmen maalesef geri adÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± için ÅŸimdi Türkiye olarak da bazÄ± adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z." dedi.

 

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