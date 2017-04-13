Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 5 yÄ±l hapsi isteniyor

Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti üyeliÄŸi düÅŸürülen eski HDP Van Milletvekili Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n, Alman basÄ±n kuruluÅŸu Deutsche Welle'ye verdiÄŸi röportajdaki sözlerinden dolayÄ± "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Esas hakkÄ±ndaki görüÅŸünü açÄ±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, YüksekdaÄŸ'Ä±n atÄ±lÄ± suçtan 5 yÄ±la kadar hapsini istedi.KandÄ±ra F Tipi Yüksek Güvenlikli KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda baÅŸka suçtan tutuklu bulunan YüksekdaÄŸ, Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya telekonferansla baÄŸlandÄ±. YüksekdaÄŸ'Ä±n yanÄ±nda bir, duruÅŸma salonundaysa iki avukatÄ± hazÄ±r bulundu.

YüksekdaÄŸ, savunmasÄ±nda, hakkÄ±nda suça dayanak edilen konuÅŸmanÄ±n dökümünün kendisine verilmediÄŸini bildirdi.Figen YüksekdaÄŸ, habere konu konuÅŸma metnine iliÅŸkin çözümleme tutanaÄŸÄ±nÄ±n gelmesinin ardÄ±ndan detaylÄ± savunma yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SavcÄ± "PKK övülüyor" dedi

SanÄ±k avukatlarÄ±ndan PÄ±nar Akdemir, müvekkiline istediÄŸi kayÄ±tlarÄ±n verilmesini ve aynÄ± sözlerin TBMM'de söylenip söylenmediÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hamza YokuÅŸ, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n, soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesine yönelik talebinin dosyanÄ±n esasÄ±na katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ±ndan reddini istedi ve esas hakkÄ±ndaki görüÅŸünü verebileceÄŸini bildirdi.Mahkeme heyeti, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n taleplerini reddetti.Bunun üzerine avukat Akdemir, dosya tamamlanmadan savcÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki görüÅŸünü vermek istediÄŸini söyleyerek, "Kürsü dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gözetilmesi gerekiyor. DokunulmazlÄ±k kapsamÄ±nda söylenen bir söz sonradan tekrarlanmÄ±ÅŸsa dokunulmazlÄ±k kapsamÄ±na girer." dedi.

SavcÄ± YokuÅŸ, esas hakkÄ±ndaki görüÅŸünde, YüksekdaÄŸ'Ä±n, önceki celse yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada sözlerinin arkasÄ±nda olduÄŸunu beyan ettiÄŸini, bu celse alÄ±nan savunmasÄ±nda da bu sözlere yönelik açÄ±k inkarda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.YüksekdaÄŸ'Ä±n, özellikle "PKK bir halk özgürlük hareketidir. UyguladÄ±ÄŸÄ± program terör deÄŸildir." ÅŸeklindeki sözleriyle, silahlÄ± terör örgütü olduÄŸu mahkeme kararlarÄ±yla sabit olan PKK'nÄ±n cebir, ÅŸiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru göstererek, terör örgütünü övdüÄŸünü ifade eden YokuÅŸ, bu sebeple terör örgütü propagandasÄ± yapmak suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Söz alan YüksekdaÄŸ, çözüm tutanaklarÄ± geldikten sonra beyanda bulunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.YüksekdaÄŸ, BaÅŸkan ÖzbaÄŸ'Ä±n, dava konusu haberi tekzip edip etmediÄŸi sorusuna, "Dava konusu haline gelene kadar bu haberden bilgim yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, YüksekdaÄŸ ve avukatlarÄ±na esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamalarÄ± için süre vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°ddianame

Ä°ddianamede YüksekdaÄŸ'Ä±n, 2015'te Almanya'nÄ±n Köln kentinde Türkiye'nin hava operasyonlarÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi yürüyüÅŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan Almanya'nÄ±n Sesi'ne (Deutsche Welle) röportaj verdiÄŸi ve burada, "Bizim HDP olarak PKK ile baÄŸÄ±mÄ±z yok. Belge konulmasÄ± lazÄ±m ortaya, aksi takdirde çok saçma kalÄ±yor iddialar. Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldÄ±k. Ä°ki aylÄ±k seçim kampanyasÄ± süresince 7 HDP'li öldürüldü. Åžu ana kadar failler yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmadÄ±. Öldürülen kiÅŸiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸiler deÄŸildi. PKK bir halk özgürlük hareketidir. AynÄ± zamanda demokrasi ve eÅŸitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK'nÄ±n bu hedeflere ulaÅŸma konusunda baÅŸvurduÄŸu yöntemleri onaylamÄ±yoruz. Ancak ÅŸunu da kabul etmeliyiz ki, uyguladÄ±ÄŸÄ± program terör deÄŸildir." dediÄŸi belirtilmiÅŸti.YüksekdaÄŸ'Ä±n, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapsi istenmiÅŸti.