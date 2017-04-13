CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu BalÄ±kesir'de konuÅŸtu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BalÄ±kesir'de Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BalÄ±kesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet MeydanÄ±'nda seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, demokrasiyi büyütmek, herkesin hukuk karÅŸÄ±sÄ±nda eÅŸit haklara sahip, adalet ve hukukun üstün olduÄŸu bir Türkiye istediklerini söyledi.

"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle üstünlüÄŸün hukukunu getirmek istiyorlar." diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar, valiler, kaymakamlar ve hakimlerin partili olduÄŸu bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceÄŸini ileri sürdü.

Ülkenin geleceÄŸi için demokrasinin güçlenmek zorunda olduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, 'hayÄ±r' oyu kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bu ülkeye en büyük faydayÄ±, hayrÄ± yapacaÄŸÄ±z. Hep birlikte eÄŸer bu kararÄ± alabilirsek emin olun dünyaya, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaÅŸlarÄ±, devletin bütün baskÄ±larÄ±na, imkanlarÄ±na raÄŸmen demokrasiden yana oldu, demokrasiyi güçlendirdi' diyeceÄŸiz. 'Ben ülkemde demokrasi istiyorum arkadaÅŸ' diyecek. Demokrasiyi güçlendirmek için mücadele edeceÄŸiz, bunun için mücadele edeceÄŸiz. Bunun için çaba harcÄ±yoruz zaten. EÄŸer demokrasiyi güçlendirirsek dünyada itibarÄ±mÄ±z artar. Tek adam rejimi için, 'Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdÄ±' diyorlar. Asla ve asla tek adamlÄ±ÄŸa soyunmadÄ±. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanÄ±mÄ±yorlar. Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde, 23 Nisan 1920'de Meclis açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tek adam deÄŸildi. O bir önderdi ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldÄ±lar."

"Atatürk'e verilmeyen yetkiyi bir kiÅŸiye vereceÄŸiz"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 1924 AnayasasÄ± görüÅŸüldüÄŸünde Atatürk'e Meclise fesih yetkisi verilmek istendiÄŸini anÄ±msatarak, "Fakat 'Bizi buraya Türk milleti getirdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meclisi feshedemez' dediler ve bu kararÄ± aldÄ±lar. Åžimdi biz bu yetkiyi 2017'de bir kiÅŸiye vereceÄŸiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi bir kiÅŸiye vereceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Hangi gerekçeyle 80 milyonun seçtiÄŸi TBMM'yi, milli iradeyi feshetme gereÄŸi duyulacaÄŸÄ±nÄ± soran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir akÄ±llÄ± adamÄ±n çÄ±kÄ±p bana bunun gerekçesini anlatmasÄ± lazÄ±m. Seçim meydanlarÄ±na çÄ±kÄ±yorlar, sabah, öÄŸleden sonra, ikindi KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu. ArkadaÅŸlar baÅŸka derdiniz yok mu? Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini neden anlatmÄ±yorsunuz millete? Ben ÅŸu kanaate vardÄ±m; ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler. Ä°stiyorlar ki onlara, her eleÅŸtirilerine cevap vereyim. Ben, millete söz verdim, ahdettim ki hiçbir zaman kÄ±sÄ±r çekiÅŸmelerin içine girmeyeceÄŸim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceÄŸim." diye konuÅŸtu.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Celal Bayar'Ä±n kÄ±zÄ± Nilüfer Gürsoy'un "Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman tek adamlÄ±ÄŸÄ± istememiÅŸtir" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸöyle devam etti:

"Bunu Demokrat Parti ocaÄŸÄ±nda yetiÅŸen bir kiÅŸi söylüyor. Çünkü Demokrat Parti'nin Cumhuriyet, Atatürk, demokrasi, bayrak ve vatanÄ±yla bir sorunu yoktu. Åžimdi Nilüfer Gürsoy, 'Cumhuriyet ve demokrasi tehlikededir' diyor. Birisi kalkÄ±p açÄ±klama yapÄ±yor, 'Halk, 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa yeni bir devlet kurmak için gidecek' diye. Sormak istiyorum, senin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ne alÄ±p veremediÄŸin var? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinden ne istiyorsun? Buna cevap veriyorlar mÄ±? Ona söylüyorum, kulaklarÄ± duysun. Türkiye Cumhuriyeti devletini, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±, bayraÄŸÄ±mÄ±, vatanÄ±mÄ± seviyorum ve sizin getirdiÄŸiniz anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine 'hayÄ±r' diyorum."

"Yetkisi alÄ±nmÄ±ÅŸ bir parlamento, güçlü bir parlamento deÄŸildir"

Herkesin sandÄ±ÄŸa gitmesi gerektiÄŸine dikkati çeken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "EÅŸiniz 16 Nisan'da 'Bugün arkadaÅŸlar kahvede bekliyor, gidip konken oynayayÄ±m' derse sakÄ±n izin vermeyin. Tutun kolundan doÄŸru sandÄ±ÄŸa götürün. Sadece eÅŸinizi deÄŸil, kardeÅŸinizi, dayÄ±nÄ±zÄ±, amcanÄ±zÄ±, yeÄŸeninizi. Bu bir seçim deÄŸil, bir partiye, bir kiÅŸiye oy vermeyeceÄŸiz. Demokrasiyi oyluyoruz. Demokrasiden yana mÄ±, tek adam rejiminden yana mÄ± oy kullanacaÄŸÄ±z?" dedi.

"Her türlü yolsuzluÄŸu yapsalar dahi hesap sorulamayacak bir düzen getiriyorlar." iddiasÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Mütedeyyin kardeÅŸlerime sesleniyorum. Kul hakkÄ± yemenin en büyük günah olduÄŸunu en iyi siz bilirsiniz. Kul hakkÄ± yiyenden hesap sorulmayacaksa ne yapÄ±lacak? Yolsuzluk yapana 'Neden yolsuzluk yaptÄ±n?' diye soru dahi sorulmayacaksa buna nasÄ±l gidip 'evet' diyeceksiniz? Bir Allah'Ä±n kulu çÄ±kÄ±p bana bunu anlatsÄ±n. Yolsuzluk yapan, tüyü bitmemiÅŸ yetimin hakkÄ±nÄ± yiyen bir bakana, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±na ben TBMM'de soru dahi soramayacaÄŸÄ±m. Böyle bir düzen getiriyorlar. Meclis kürsüsüne çÄ±kÄ±p 'Neden bu iÅŸi böyle yaptÄ±nÄ±z?' diyemeyeceÄŸim."

Yeni anayasayla milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bunun size faturasÄ± en az 187 trilyon lira. Bu 187 trilyonu 50 milletvekiline vereceÄŸine Gönen'in pirinç üreticisine, süt üreticisine, çiftçisine, emeklisine versene. Üretiyor, hiç deÄŸilse alÄ±n teri döküyor, ona ver kardeÅŸim o zaman bu parayÄ±. 'HayÄ±r' diyor, 'Güçlü parlamento'. Ne demek güçlü parlamento? Yetkisi alÄ±nmÄ±ÅŸ parlamento, güçlü parlamento deÄŸildir." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.