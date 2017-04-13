KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu indiÄŸi Ã¼ste silahlÄ± askerler tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

BandÄ±rma'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã¼ste indi silahlÄ± askerler tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. Bu durum AKP'li vekiller tarafÄ±ndan sert karÅŸÄ±landÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, BalÄ±kesir ve ilçelerindeki programlarÄ± kapsamÄ±nda BandÄ±rma'ya gitti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu taÅŸÄ±yan uçak BandÄ±rma 6. Ana Jet Üssü'ne indi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun burada askeri bir törenle karÅŸÄ±lanmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu üste silahlÄ± askerler tarafÄ±ndan resmi törenle karÄ±ÅŸÄ±landÄ±. Üs komutanlarÄ±nÄ±n sÄ±raya girerek tek tek tokalaÅŸtÄ±klarÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra ellerinde silahlarÄ± ve özel kÄ±yafetleriyle resmi tören mangasÄ±nÄ± selamladÄ±. Ana muhalefet partisi liderine temayüllerin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±larak askeri tören düzenleyen Ana Jet Üs KomutanÄ± Hava Pilot TuÄŸgeneral Ahmet Biçer, Seçim yasaklarÄ±nÄ±n 64. maddesini ihlal etti.

KARÅžILAMA TÖRENÄ° TEPKÄ° ÇEKTÄ°

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun askeri törenle karÅŸÄ±lanmasÄ± AK Parti cephesinde ve sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti milletvekili Metin Külünk, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu karÅŸÄ±layan komutanla ilgili de twitter'dan bir mesaj paylaÅŸarak "KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu karÅŸÄ±layan General, Ä°ÅŸgalci örgütün lideri AkÄ±n Öztürk döneminde erken terfi ettirilen General'lerden midir?" dedi.