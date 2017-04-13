Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/04/2017 21:59

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin ile kimyasal silah konusunda anlaÅŸtÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan putin

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rus lider Putin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Esad'Ä±n kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan soruÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini belirterek anlaÅŸmaya vardÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bu akÅŸam telefonla görüÅŸtü. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre görüÅŸmede baÅŸta Suriye'deki son geliÅŸmeler olmak üzere uluslararasÄ± meseleler ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GörüÅŸmede, Ä°dlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n da gündeme geldiÄŸi kaydedildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen büyük bir suç olduÄŸunu vurguladÄ±ÄŸÄ±, Ä°ki liderin, söz konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z ve meÅŸruiyeti tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir kurum olan Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü tarafÄ±ndan soruÅŸturulmasÄ±nÄ± desteklediklerini belirttikleri ifade edildi.

 

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