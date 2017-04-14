Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/04/2017 09:00

ErdoÄŸan ve Putin arasÄ±nda Suriye hakkÄ±nda Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

ErdoÄŸan ve Putin

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya lideri Putin Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefonda görüÅŸtü.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, görüÅŸmede baÅŸta Suriye'deki son geliÅŸmeler olmak üzere uluslararasÄ± meseleler ve ikili iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±. GörüÅŸmede iki lider, Astana mekanizmasÄ±nÄ±n ve Cenevre görüÅŸmelerinin devamÄ± açÄ±sÄ±ndan Türkiye ve Rusya'nÄ±n ortak çaba harcamasÄ±nÄ±n önemine dikkati çekti.AteÅŸkesin Suriye geneline yayÄ±lmasÄ± yönündeki ortak çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdürülmesinin önemine deÄŸinilen görüÅŸmede, Ä°dlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldÄ±rÄ± da gündeme geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, görüÅŸmede, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen büyük bir suç olduÄŸunu vurguladÄ±.

GörüÅŸmede, iki lider, söz konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z ve meÅŸruiyeti tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir kurum olan Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü tarafÄ±ndan soruÅŸturulmasÄ±nÄ± destekledikleri belirtti. GörüÅŸmede iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri normalleÅŸtirme çabalarÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine de deÄŸinildi.

Ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine iÅŸaret eden iki lider, ilerleyen süreçte yakÄ±n temas içinde olma konusunda da mutabÄ±k kaldÄ±.

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