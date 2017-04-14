Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/04/2017 12:38

Bir defa ismi Ã§ok gÃ¼zel dedi MHP lideri izlediÄŸi dizileri aÃ§Ä±kladÄ±

MHP lideri BahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda sevdiÄŸi dizileri de sÃ¶yledi

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Star ve NTV ortak yayÄ±nÄ±nda NazlÄ± Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bahçeli, sunucu NazlÄ± Çelik'in izlediÄŸi dizileri sormasÄ± üzerine, "Ben EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'Ä± izliyorum. Bir defa ismi çok güzel. EÅŸkiyadan hükümdar olmaz. Çok hoÅŸuma gidiyor, onu takip ediyorum. OyuncularÄ± çok becerikli ve baÅŸarÄ±lÄ± kiÅŸiler. Bir de onun yanÄ±nda 'Efsane' var." ifadelerini kullandÄ±.

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