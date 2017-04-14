Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/04/2017 14:40

Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in eÅŸi referandumda vereceÄŸi oyu aÃ§Ä±kladÄ±

Seval TÃ¼rkeÅŸ

Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in eÅŸi Seval TÃ¼rkeÅŸ, TÃ¼rkiye'de iki gÃ¼n sonra yapÄ±lacak referandumda vereceÄŸi kararÄ± ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

Alparslan TürkeÅŸ'in eÅŸi Seval TürkeÅŸ referandum kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Seval TürkeÅŸ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda konuÅŸtu.TürkeÅŸ, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

''TürkeÅŸ yaÅŸasaydÄ± böyle bir tabloya MHP de, TürkeÅŸ de girmezdi. Bu yüzden 'HayÄ±r' diyorum."

ÇAÄžRI TÜRKEÅž: BABAM YAÅžASAYDI HAYIR, DERDÄ°

Alparslan TürkeÅŸ'in kÄ±zÄ± ÇaÄŸrÄ± TürkeÅŸ de, Milliyetçiler HayÄ±r, diyor platformunun toplantÄ±sÄ±nda Hürriyet'in neden hayÄ±r, diyorsunuz sorusuna, "Rahmetli babam TürkeÅŸ de yaÅŸasaydÄ± hayÄ±r, derdi. Bugünkü MHP yöneticileri de evet, diyemezdi. Ülkemizin selameti için, partimizin ayakta kalabilmesi için hayÄ±r, diyorum. Bu teklif MHP'yi söndürecek bir tekliftir" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.  TürkeÅŸ, "Ama kardeÅŸiniz TuÄŸrul TürkeÅŸ de evet, diyor" sorusuna ise, "Ona dua ediyorum. AslÄ±na rücu etsin inÅŸallah" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermiÅŸti. 

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