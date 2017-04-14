Eyalet sistemine yol aÃ§acak madde varsa istifa edeceÄŸim

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AltÄ±ndaÄŸ KÃ¼ltÃ¼r SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen "Ankara Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± Evet Diyor" programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkinÃ¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

16 Nisan Pazar günü vatandaÅŸÄ±n sandÄ±ÄŸa giderek bir karar vereceÄŸini, verilen kararÄ±n ülke ve millet için en iyi karar olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz bazÄ±larÄ± gibi 'hayÄ±r verenleri denize dökmeyi' vadetmiyoruz, 'hayÄ±r' verenleri hain ilan etmiyoruz. Biz sadece ÅŸunu söylüyoruz: Türkiye bugünkü ÅŸartlar altÄ±nda bundan sonra 1982 yÄ±lÄ± darbe anayasasÄ±yla yoluna devam mÄ± edecek, yoksa ülkemizi muasÄ±r medeniyetler seviyesine taÅŸÄ±yacak yeni bir toplumla, milletle devlet arasÄ±nda yeni bir sözleÅŸme mi yapacak?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasanÄ±n bir anlamda milletle milleti yönetenler arasÄ±ndaki haklarÄ±, ödevleri belirleyen yazÄ±lÄ± metinler olduÄŸuna dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz diyoruz ki millete 'size görev veriyoruz, bu görevinizi yaparken ÅŸunlara, ÅŸunlara dikkat edeceksiniz, ÅŸunlarÄ±, ÅŸunlarÄ± yapacaksÄ±nÄ±z, bunlarÄ± da yapmayacaksÄ±nÄ±z'. Ä°ÅŸte anayasanÄ±n özü budur. GetirdiÄŸimiz deÄŸiÅŸiklik, defalarca söyledik, bir hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸidir, bu bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸildir. Türkiye'nin rejim meselesi 1923'te bitmiÅŸtir, cumhuriyet kurulmuÅŸtur, Ankara baÅŸkenttir, dili Türkçe'dir, bayraÄŸÄ± ayyÄ±ldÄ±zlÄ± al bayraktÄ±r. Türkiye milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Bugünlerde artÄ±k baÅŸka bir ÅŸey bulamayanlar, 'Türkiye eyalet sistemine geçecek' diyorlar, ÅŸimdi onu yaymaya baÅŸlÄ±yorlar. 'Eyalet sistemi' dediÄŸiniz ÅŸey bir merkezi hükümet olur, federal hükümet, bir de hükümetçikler olur. Eyalet sistemi budur, yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanÄ±nda bir de Konya'da bir yerel hükümet... Öyle bir ÅŸey var mÄ±? Türkiye'nin cumhuriyetle beraber üniter devlet yapÄ±sÄ±, anayasanÄ±n ilk üç maddesinde tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r, yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun üzerine tartÄ±ÅŸma yapmak bu ülkeye çok büyük haksÄ±zlÄ±ktÄ±r."

"Ä°spat edin ben bütün görevlerimi bÄ±rakacaÄŸÄ±m"

AnayasanÄ±n ilk 8 maddesinde deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Nereden çÄ±ktÄ± bu? EÄŸer bu anayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k görevini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Biz hayatÄ±mÄ±zÄ± bu iÅŸ için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak ÅŸehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir. Buradan soruyorum; bu iftirayÄ± atanlar aynÄ± ÅŸeyi yapabilecekler mi? Burada açÄ±kça söylüyorum. Getirin ÅŸu anayasanÄ±n neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin ben bütün görevlerimi bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Siz aynÄ± ÅŸeyi yapabilecek misiniz? Soruyorum.

Üniter devlet yapÄ±sÄ±, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, biz, baÅŸÄ±ndan beri hep bunu söylüyoruz. Milliyetçi, ülkücü kardeÅŸlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse en az bizimki de o kadardÄ±r. AÅŸaÄŸÄ± deÄŸildir."

"Ä°ftira dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey deÄŸil"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ve MHP ile beraber yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu konu bizim en öncelikli maddemizdi, husustu. Bu konulardaki o titiz çalÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸimdi lekelemek, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak, muazzam bir reformu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale getirmek bu ülkeye yapÄ±labilecek en büyük kötülüktür. YapÄ±lan bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini; içinde yer almayan hususlarla 'eyalet gelecek', 'eyalete kapÄ± açÄ±lacak' gibi laflarla itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar, toplumdan gerekli desteÄŸi bulamayanlarÄ±n baÅŸvurduÄŸu bir iftira dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey deÄŸildir. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Milletimiz bunu bilmelidir." ifadesini kullandÄ±.

"FETÖ, PKK ve Avrupa'daki bazÄ± ülkeler de aynÄ± ÅŸeyi söylüyor"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konuda esas olanÄ±n anayasanÄ±n içinde yazÄ±lanlar ile BaÅŸbakan olarak kendisinin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n söyledikleri olduÄŸunu, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda söylenenlerin hiçbir kÄ±ymeti harbiyesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"HayÄ±r" tarafÄ±nda yer alanlarÄ±n bugüne kadar, "Her ÅŸey tek adam üzerinde toplanÄ±yor. Tek adam, diktatörlük, otoriterleÅŸme, padiÅŸahlÄ±k. Meclisin yetkileri tek adama veriliyor. Hükümet yetkisi tek adama veriliyor. YargÄ± tek adama veriliyor." dediÄŸini anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FETÖ, PKK ve Avrupa'daki bazÄ± ülkelerinde aynÄ± ÅŸeyleri söylediÄŸini bildirdi.

'Kontrollü bir darbeyse, kontrol edeni de biliyor herhalde'

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± için "kontrollü darbeydi, tiyatroydu' dediÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaÅŸkanÄ±na, baÅŸbakanÄ±na, vatandaÅŸÄ±na o alçaklar ateÅŸ açarken, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na da yol açtÄ±lar yol." dedi.