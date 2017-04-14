CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan tÃ¼m partilere ortak Ã§aÄŸrÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, tÃ¼m partililere seslenerek 'Bir maceraya atÄ±lÄ±p cumhuriyetimizi yÄ±kmayalÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

CHP lideri, Feriye Palace'ta düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ± gündeme geldiÄŸi tarihten itibaren "Neden deÄŸiÅŸtirmek istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiÄŸini dile getirerek, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin mimarÄ± iki partiden beyhude yanÄ±t bekledim. 'Neden?' dedim, izah yerine hakaret iÅŸittim. Ä°ÅŸsizlik, terör gibi devasa sorunlarÄ±mÄ±z dururken, 'Neden ÅŸimdi?' diye sordum, terörist, hain olmakla suçlandÄ±m. 'Darbeye karÅŸÄ± dimdik duran TBMM'yi neden büyük ölçüde iÅŸlevsiz bÄ±rakÄ±yorsunuz? diye sordum, 'Sen de darbecisin' iftirasÄ±na baÅŸvurmalarÄ±nÄ± hayretle ve üzülerek izledim." diye konuÅŸtu.

"Suriyeliye sÄ±navsÄ±z üniversite hakkÄ±"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile cumhurbaÅŸkanÄ± da seçilen bir partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ±n meclisi feshedebileceÄŸini, OHAL ilan edip, kararname ile ülkeyi yönetebileceÄŸini, milletin vergilerini "keyfince" harcayabileceÄŸini anlatarak, "Bu saydÄ±klarÄ±mÄ±n tamamÄ±na tek bir adam sahip olmak istiyor, ama tek bir sorudan korkuyor. 'Neden?" dedi.

Partili cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hem ilin valisini, hem partisinin il baÅŸkanÄ±nÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ±, siyasi rakiplerini yargÄ±layacaÄŸÄ±nÄ±, hakim ve savcÄ±larÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ±, TSK'ya baÅŸkomutanlÄ±k yapacaÄŸÄ±nÄ±, siyasetin kÄ±ÅŸlaya gireceÄŸini savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu güzel ülkeyi, yüce milleti illa ki' biz' ve 'onlar' diye bölmek, bazÄ±larÄ±nÄ± kayÄ±rÄ±p, diÄŸerlerini ayÄ±rmak Ä±srarÄ± neden? Oysa unutmamamÄ±z gerekir, asÄ±rlÄ±k Cumhuriyet rejimi sayesinde benim gibi köy çocuklarÄ± genel müdür, genel baÅŸkan oldu. Binali Bey gibi baÅŸbakanlÄ±k, merhum Bayar, Özal, Demirel gibi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Bütün yurttaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum, AK Partili, MHP'li, HDP'li, Vatan Partili, Saadet Partili yurttaÅŸlarÄ±m; gelin cumhuriyeti koruyalÄ±m. Bir maceraya atÄ±lÄ±p cumhuriyetimizi yÄ±kmayalÄ±m. Biricik evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n istikbalini kumar masasÄ±na sürmeyelim. FÄ±rsat eÅŸitliÄŸini, adalet önünde eÅŸitliÄŸi, vergimizin hesabÄ±nÄ± sorma hakkÄ±nÄ± bir çÄ±rpÄ±da tek bir oyla feda etmeyelim. EÄŸer bu ülkede yeni bir hanedan gerekiyorsa hep birlikte soralÄ±m. Neden?' AdÄ± sanÄ± olmayan bir millet mi olalÄ±m. Neden? Bizim evlatlarÄ±mÄ±z Arap çöllerinde ÅŸehit olurken, Suriyeliye sÄ±navsÄ±z üniversite hakkÄ± veriliyor. Neden? 'Önce siz anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine evet deyin, sonra Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k vereceÄŸiz' diyorlar. Neden? Hanedana askerlik yapmadan vekillik hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± hangi vicdana sÄ±ÄŸÄ±yor? Neden diye düÅŸtük yollara maalesef yanÄ±tÄ±nÄ± alamadan sandÄ±ÄŸa gidiyoruz."

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile 17 temel soruyu sorduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, vatandaÅŸlardan vicdanlarÄ±na sorup, "evet" veya "hayÄ±r" oyu kullanmalarÄ±nÄ± istedi.