Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/04/2017 16:31

Ahmet DavutoÄŸlu CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Konya mitinginde konuÅŸtu

Ahmet DavutoÄŸlu

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Konya mitinginde konuÅŸma yaptÄ±

Ahmet DavutoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Konya mitingine katÄ±lÄ±p kürsüye çÄ±ktÄ±.Referandum kampanyasÄ± boyunca gözlerden uzak duran esi BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, halk oylamasÄ±na iki gün kala mesajÄ±nÄ± verdi. DavutoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Konya mitingine katÄ±ldÄ±. 

DavutoÄŸlu, "Kimse kaos beklentesi içine girmesin. Onlara dünyayÄ± dar ederiz. BirliÄŸimiz beraberliÄŸimiz daim olsun. 17 Nisan ortak kimliÄŸin ortak aklÄ±n günü olmalÄ±Ä±r. Büyük davalarÄ±n günü olmalÄ±dÄ±r" dedi.

DavutoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu: "Tek bir yürek olmak zorundayÄ±z, tek bir ses olmak zorundayÄ±z. KenetlenmiÅŸ bir ÅŸekilde geleceÄŸe yürüyeceÄŸiz. Böyle kritik bir evrede bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyoruz. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi milletin onayÄ±na sunulacak. Bu millet her zaman doÄŸru karar vermiÅŸtir. Söz de karar da sadece milletindir. O karar ne olursa olsun baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. Bu milleti bölmek isteyenlere karÅŸÄ± 16 Nisan'da kim ne oy vermiÅŸ olursa olsun 17 Nisan sabahÄ± Türkiye'nin her bir köÅŸesinde her komÅŸu birbirine selam versin, tebessüm etsin. 'Türkiye'nin geleceÄŸi parlak olacak' desin. Ve yine o sabah kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kimse kaos ve kriz çÄ±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±n. Elhamdülillah, devletimizin baÅŸÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z var, 2019'a kadar da görevinin baÅŸÄ±nda. Birbiriyle kenetlenmiÅŸ AK Parti grubumuz var. 17 Nisan sabahÄ± ortak aklÄ± iÅŸleterek, kimin heybesinde ne varsa onu ortaya koyarak hep birlikte geleceÄŸimizi inÅŸa etme günüdür. 17 Nisan sabahÄ± bu anlamda büyük davalarÄ±n günü olmalÄ±dÄ±r. Konya küçük hesaplarÄ±n deÄŸil, büyük davalarÄ±n ÅŸehridir. 17 Nisan sabahÄ± ÅŸunu diyeceÄŸiz: Dün dünde kaldÄ± cancaÄŸÄ±zÄ±m, bugün yeni ÅŸeyler söylemek lazÄ±m. Yeni Türkiye'yi kurmak lazÄ±m."

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