Meral AkÅŸener'den Devlet BahÃ§eli'ye gÃ¶nderme

MHP' den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener DiyarbakÄ±r'da referandum Ã¶ncesi Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Meral AkÅŸener'in konuÅŸmasÄ±ndan önemli notlar;

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n üç danÄ±ÅŸmanÄ± eyaletten bahsetti. 16'ncÄ± madde 18 maddenin 16'sÄ± ve anayasanÄ±nda da 123'ncü maddesi esasÄ±nda bu kamu tüzel kiÅŸiliÄŸi kurma yetkisinin sadece mecliste olan bu yetkinin CumhurbaÅŸkanÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± onunda böyle bir hakkÄ±nÄ±n olduÄŸu bir madde bu. Åžimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksÄ±nÄ±z sonra da üç danÄ±ÅŸman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek?"

"Bahçeli hayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± gördü"

"Ülkücüler 18 maddeye baÅŸÄ±ndan beri hayÄ±r diyor. Benim buradaki görüÅŸüm ÅŸu; SayÄ±n Bahçeli 16 Nisan akÅŸamÄ± hayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± gördü. Åžimdiden kaçmanÄ±n taÅŸlarÄ±nÄ± döÅŸüyor. O gece saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda yapacaÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ana hatlarÄ±nÄ±, ipuçlarÄ±nÄ± koydu. Dönüp diyecek ki, sizin danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±z olmasaydÄ± bu sonuç böyle çÄ±kmazdÄ±. "

"Suçlu tespit etme hareketi"

"Nitekim 2010 referandumunda da o meÅŸhur anayasa referandumunda da o zaman Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarÄ±na ayrÄ± sandÄ±k koysaydÄ±nÄ±z demiÅŸti. AynÄ± yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlÄ±k Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanÄ± hayÄ±r dediÄŸi için ÅŸimdi bunun üzerini örtmek üzere bir söylem, bir davranÄ±ÅŸ olarak deÄŸerlendiriyorum. VatandaÅŸ ise "Kendisi de itiraf etti baÅŸkanÄ±m zaten demesi üzerine AkÅŸener, " Aynen öyle' diyerek cevap verdi."

Bahçeli ne demiÅŸti?

MHP lideri Devlet Bahçeli katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Åžükrü Karatepe'nin yazdÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±da, yeni anayasanÄ±n kabul edilmesi halinde eyalet sistemine geçileceÄŸini söylediÄŸi iddialarÄ± üzerine, "Åžimdi eyalet sistemini getireceÄŸiz diye bir danÄ±ÅŸman, cumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanÄ± olarak söylüyor, CumhurbaÅŸkanÄ± da buna ses çÄ±kartmÄ±yor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyalet sistemine karÅŸÄ± olan, üniter yapÄ±da düÅŸüncesi olan ülkücülerin (referendum) kararÄ± ne olabilir? BunlarÄ± düÅŸünmek lazÄ±m. GeçmiÅŸte Kayseri'de bir belediye balkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ baÅŸka bir özelliÄŸi olmayan bir kiÅŸinin danÄ±ÅŸman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleler kullanmasÄ±nÄ± anlamakta ben zorlanÄ±yorum ve kabul etmiyorum. Böyle danÄ±ÅŸman olmaz. Benim danÄ±ÅŸmanÄ±m olmuÅŸ olsa o saatte görevden alÄ±rdÄ±m" demiÅŸti.