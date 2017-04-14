CHP lideri parti teÅŸkilatÄ±nÄ± o konuda uyardÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± Ã¶ncesinde CHP teÅŸkilatÄ±na Ã¶nemli bir mektup gÃ¶nderdi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± öncesinde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun imzasÄ±yla, CHP örgütüne provokasyonlara karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± ve sandÄ±k görevlilerinin sonuçlar kesinleÅŸinceye kadar görev yerlerinden ayrÄ±lmamalarÄ± konusunda uyarÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± mektubun gönderildiÄŸini bildirdi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na az bir sürenin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bingöl, "HayÄ±r çÄ±kacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandÄ±.

Tekin Bingöl, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Bir türlü anayasa deÄŸiÅŸiklik paketindeki 18 maddeyi anlatmayÄ±p, mesnetsiz bir ÅŸekilde çamur atanlar, toplumu ayrÄ±ÅŸtÄ±ran, 'hayÄ±r' oyu verecek vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± terörist ilan edenler, 'hayÄ±r' pankartlarÄ±na, afiÅŸlerine dahi tahammül edemeyenler, son günlerdeki hÄ±rçÄ±nlÄ±klarÄ± ile Türkiye'nin hayrÄ±na olan 'hayÄ±r'Ä±n çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na varmÄ±ÅŸlardÄ±r. Tüm bu hakaret içeren söylemleri, telaÅŸlarÄ± ve tüm saldÄ±rgan tavÄ±rlarÄ± bu farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ±n yansÄ±masÄ±dÄ±r. Kaybetmenin yarattÄ±ÄŸÄ± hÄ±rçÄ±n ruh halleri hakaret dolu söylemlerine yansÄ±maktadÄ±r. Oysaki Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduÄŸu gibi bugün de baÅŸta Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu olmak üzere tüm örgütü ile kutuplaÅŸtÄ±rma yerine kucaklaÅŸmayÄ±, ötekileÅŸtirme yerine helalleÅŸmeyi, ayrÄ±ÅŸma yerine birleÅŸmeyi seçmektedir."

"Provakasyona karÅŸÄ± sükunet korunmalÄ±dÄ±r"

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Parti yöneticilerimiz, fedakar örgüt üyelerimiz ve sandÄ±k görevlilerimiz, sonuçlar kesinleÅŸene kadar görev yerlerinden ayrÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Parti üyelerimiz kesinleÅŸen sonuçlarla halkÄ±mÄ±zÄ±n 'hayÄ±r' kararÄ± belli olduktan sonra parti geleneklerimize uygun vakur duruÅŸlarÄ±nÄ± büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provakasyona karÅŸÄ± sükunet korunmalÄ±dÄ±r. 'Evet' tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binalarÄ± önünden araç konvoyuyla geçmek, korna çalmak, yakÄ±nÄ±nda kutlama yapmak gibi davranÄ±ÅŸlardan uzak durulmalÄ±dÄ±r. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± kucaklayan bütünleÅŸtirici tavrÄ±na uygun hareket edilmelidir."