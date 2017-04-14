Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/04/2017 22:35

BahÃ§eli iÅŸaret etti MHP'nin iÃ§indeki FETÃ–'cÃ¼leri biliyorum

devlet bahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada MHP iÃ§inde FETÃ–'cÃ¼ vekillerin olduÄŸunu ve bu isimleri bildiÄŸini sÃ¶yledi

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, "Bizim partimizin içerisinde Fetullah Gülen hareketiyle ilgili iliÅŸkili olanlarÄ± ben biliyorum. Åžuada hala var. Ä°leriki aÅŸamada nasÄ±l olacak onu bilemiyorum. Milletvekili de var baÅŸkasÄ± da var. Bir kÄ±smÄ± zaten deÄŸiÅŸik iliÅŸkiler içerisine girdikleri için partimizden ayrÄ±ldÄ±lar ne kadar FETÖ'cülükle alakalarÄ± var onlarÄ± ileride göreceÄŸiz." dedi. 

 

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