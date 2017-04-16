Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/04/2017 11:32

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°zmir'de oy kullandÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'de oyunu kullandÄ±

Okulun bahçesinde yoÄŸun bir kalabalÄ±k kendisini karÅŸÄ±ladÄ±. BaÅŸbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda 1085 nolu sandÄ±kta oyunu kullandÄ±.

"MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° KARAR EN GÜZEL KARARDIR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "VatandaÅŸlÄ±k görevimizi yaptÄ±k. Åžimdi de iÅŸimize gücümüze bakacaÄŸÄ±z. Bugün Türkiye'nin her köÅŸesinde 81 vilayetimizde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z huzur içinde kardeÅŸlik içinde medeni bir ÅŸekilde oylarÄ±nÄ± veriyorlar. SandÄ±klar açÄ±lÄ±nca sonuçlar çÄ±kacak. ÇÄ±kacak sonuç ne olursa olsun baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, milletimizin verdiÄŸi karar en güzel karardÄ±r." dedi.

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