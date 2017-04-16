Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/04/2017 12:45

Kendisine sÄ±kÄ±cÄ± ve rutin yazar demiÅŸti Ahmet Hakan'dan AÄŸaoÄŸlu'na sert sÃ¶zler

ahmet hakan

Ahmet Hakan'Ä±n Ali AÄŸaoÄŸlu'na sÃ¶ylediÄŸi "sÄ±kÄ±cÄ± ve rutin yazar" sÃ¶yleminin ardÄ±ndan gazeteciden zehir zemberek sÃ¶zler geldi

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, iÅŸ adamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu'nu hedef alarak "DüÅŸünsenize... SÄ±kÄ±cÄ± ve rutin bir yazar olacaÄŸÄ±ma, Allah muhafaza, Ali AÄŸaoÄŸlu gibi sÄ±kÄ±cÄ± ve rutin bir görgüsüz de olabilirdim" dedi. Ali AÄŸaoÄŸlu, Ahmet Hakan'a "AÅŸaÄŸÄ±da, sayfanÄ±n el verdiÄŸi ölçüde ekibimin bir kÄ±smÄ±nÄ±n ismini yazabiliyorum. Oysa burada adÄ±nÄ± anmam gereken on binlerce kiÅŸi var. DiÄŸer yandan hepsinin adÄ±nÄ± buraya yazmak istesem, bütün sayfalara ilan vermek zorunda kalacaÄŸÄ±m. Allah'a ÅŸükür param da var. "Daha iyi olurdu, Ahmet Hakan'Ä±n sÄ±kÄ±cÄ± ve rutin yazÄ±larÄ±ndan kurtulmuÅŸ olurduk" diyen varsa, onlara da hak veriyorum" dedi.

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