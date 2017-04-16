Eski BaÅŸbakan DavutoÄŸlu Konya'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, eÅŸi ile birlikte Konya'da oy kullandÄ±

Memleketi Konya’da bulunan eski BaÅŸbakan ve Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu, eÅŸi Sare DavutoÄŸlu ile birlikte oyunu kullanacaÄŸÄ± merkez Meram Ä°lçesi Kürdan Mahallesi Åžükrü Doruk KÄ±z Anadolu Lisesi’ne oyunu kullanmaya geldi. 2240nolu sandÄ±kta oyunu kullanan DavutoÄŸlu, bu demokratik süreçte her vatandaÅŸÄ±n görüÅŸünün saygÄ±ya deÄŸer olduÄŸunu söyledi.

DAVUTOÄžLU’NDAN BÄ°RLÄ°K MESAJI

Referandumun vatandaÅŸla bir istiÅŸare olduÄŸunu ifade eden DavutoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

”Åžu ana kadar barÄ±ÅŸ içinde, güzel bir atmosferde bugün oylarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± referandum sürecinin iÅŸlediÄŸini görüyoruz. Söylenen her ÅŸey söylenmiÅŸtir. Herkes bu milletin iyiliÄŸini, geleceÄŸinin parlak olmasÄ± için çaba sarf eder. Bugün bütün gün sandÄ±ÄŸa giden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygÄ±yla muhabbetle bakmalarÄ± önemlidir. AkÅŸam karar ne ÅŸekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir. Herkesin bunu kabul etmesi ve yarÄ±n sabah hepimizin Türkiye’nin geleceÄŸine güvenerek ve bu milleti bir arada tutan baÄŸlara saygÄ± göstererek, sabahleyin bir gün önce ne tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olursak olalÄ±m, hepimiz bir birimizeselamlarÄ±n en güzeliyle, Allah’Ä±nselamÄ±yla mukabelede bulunmamÄ±z lazÄ±m” dedi. DavutoÄŸlu’nun seçim sonuçlarÄ±nÄ± Ankara’da takip edeceÄŸi belirtildi.