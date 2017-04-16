Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/04/2017 16:25

Hulusi Akar eÅŸi ile birlikte sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Hulusi Akar

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar eÅŸi ile birlikte anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

EÅŸi Åžule Akar ile Çankaya Ä°lkokuluna gelen Akar, 1145 No'lu sandÄ±kta oy verdi.Orgeneral Akar, oy kullandÄ±ktan sonra kÄ±sa süre eÅŸinin oy vermesini bekledi. Akar çifti, daha sonra okuldan ayrÄ±ldÄ±.

Bu arada, AFAD ekipleri, sabah saatlerinde, Akar'Ä±n yanÄ± sÄ±ra TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Bülent BostanoÄŸlu'nun da oy kullandÄ±ÄŸÄ± okulda, radyasyon ve zararlÄ± gaz taramasÄ± yaptÄ±.

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