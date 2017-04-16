AKP'li isimle ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± oy pusulalarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

Referandum oylamasÄ±nÄ±n bitmesine dakikalar kala yasak olmasÄ±na raÄŸmen AKP Gaziantep Milletvekili Åžamil Tayyar ile, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§ektikleri oy pusulalarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±

AKP Gaziantep Milletvekili Åžamil Tayyar sosyal medya hesabÄ±nda, “Gününüz aydÄ±n, sofranÄ±z bereketli, huzurunuz daim, EVET’iniz bol olsun” derken, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Hamza Yerlikaya ise “Bir canÄ±mÄ±z var bu dünyada sonuna kadar yanÄ±ndayÄ±z Reis. Ölürsek adam gibi ölelim, ölene kadar seninleyiz Reis. MesajÄ±mÄ±z alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r umarÄ±m' dedi. Tayyar ve Yerlikata oy pusularÄ±nÄ±n görüntülerini de yayÄ±nladÄ±. KahramanmaraÅŸ’Ä±n AfÅŸin Ä°lçesi’nde MHP’li Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ersal Koç da, oy kullanacaÄŸÄ± sandÄ±kta kabine girmeyerek oyunu görevlilerin yanÄ±nda kullandÄ± ve oyunu açÄ±k bir ÅŸekilde kullanÄ±rken fotoÄŸraf çektirdi. Seçim yasaÄŸÄ±nÄ± delen bu paylaÅŸÄ±m büyük tepki aldÄ±.

YASA NE DÄ°YOR?

Yasalar, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydedici ile girmesini yasaklÄ±yor. 8 Nisan 2010 tarihli Resmi gazete’de yayÄ±nlanarak yürürlüÄŸe giren ‘Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkÄ±nda kanun ile milletvekili seçimi kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair kanun’un 18’inci maddesinde bu konuda ÅŸöyle deniliyor:

“Seçmenin; cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarla kapalÄ± oy verme yerine girmesi yasaktÄ±r. Bu tür cihazlar, kapalÄ± oy verme yerine girmeden önce kapatÄ±larak sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±na teslim edilir ve oy kullanma iÅŸlemi bittikten sonra seçmene iade edilir”

YETKÄ°, SANDIK KURULUNDA

Yüksek Seçim Kurulu 29 Mart yerel seçimleri öncesinde bir ilçe seçim kurulunun seçmene ihtar edildiÄŸi halde cep telefonu veya kamera ile oy verme kabinine girip vermiÅŸ olduÄŸu oyu fotoÄŸraflamasÄ± halinin tespit edilmesi durumunda söz konusu seçmene oy kullandÄ±rÄ±lÄ±p kullandÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± konusunda tereddüt yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtmesi üzerine, ilgili kanuna atÄ±fta bulunarak ÅŸu kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±:

“Cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarÄ±nÄ± kullanmakta direnen kiÅŸilere oy kullandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±na ve buna iliÅŸkin her türlü tedbiri almaya 298 sayÄ±lÄ± Kanun’un 82. maddesine göre sandÄ±k kurulu ve ilçe seçim kurulu baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yetkili olduÄŸuna karar verilmiÅŸtir”

Kaynak: Sözcü