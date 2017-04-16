Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/04/2017 18:39

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sandÄ±ÄŸÄ±ndan 'HayÄ±r' Ã§Ä±ktÄ±

Binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ktan HayÄ±r tercihi Ã¶nde Ã§Ä±ktÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Ä°zmir'in Menderes ilçesinde oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ktan "HayÄ±r" oyu çoÄŸunlukta çÄ±ktÄ±.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda oy verme süresinin sona ermesiyle, sandÄ±klar açÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.Oy sayÄ±m iÅŸleminin devam ettiÄŸi Ä°zmir'de BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'ndaki "1085" nolu sandÄ±kta sayÄ±m iÅŸlemi tamamlandÄ±.

SayÄ±m sonrasÄ± 378 kayÄ±tlÄ± seçmenin bulunduÄŸu sandÄ±ktan 323 oy çÄ±ktÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 323 seçmenin oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ktan 175 "HayÄ±r", 144 "Evet" oyu çÄ±ktÄ±, 4 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.

 
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