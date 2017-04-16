Referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± CHP Parti Meclisinden takip ediyorlar

Referandum oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± CHP Parti Meclisi salonunda dakika dakika takip ediliyor

CHP'de, halk oylamasÄ± sonuçlarÄ± Parti Meclisi (PM) salonunda oluÅŸturulan Seçim Takip Merkezinden takip ediliyor.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±yla CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilikte arttÄ±.

CHP'de halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±, genel merkezin dördüncü katÄ±nda bulunan PM salonundaki Seçim Takip Merkezi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yakÄ±ndan takip edilecek. CHP, YSK'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sonuçlar için kendi sistemini de kullanacak.Salona sonuçlarÄ±n yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± dev bir ekran kurulurken, bir ihbar hattÄ± da oluÅŸturuldu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal Aksünger, YSK'daki sistemin bir benzeri olan, 81 il ve 971 ilçede online takip edilen bir sistemleri olduÄŸunu söyledi.Aksünger, "Burada görevli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, bütün il ve ilçelere bölünmüÅŸ durumda. Verilen hepsi, Ä±slak imzalÄ± tutanaklarla birlikte sistemimize girilecek, YSK'dan gelen verilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacak. Sistemde 'kÄ±rmÄ±zÄ±' görünen durumlarla ilgili itirazlar ise otomatik yapÄ±lacak." dedi.

Öte yandan genel merkezin ikinci katÄ± da basÄ±n mensuplarÄ± için hazÄ±rlandÄ±. Burada da yine dev bir ekran bulunuyor.Genel merkez binasÄ±nÄ±n ön kÄ±smÄ±na da partinin kampanya logosunun bulunduÄŸu dev afiÅŸ asÄ±ldÄ±.CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, seçim sonuçlarÄ±nÄ± Ankara Çukurambar'daki evinden takip ediyor.