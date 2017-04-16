MHP lideri Devlet BahÃ§eli'den ilk aÃ§Ä±klama geldi

MHP lideri Devlet BahÃ§eli referandum oylamasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli açÄ±klamasÄ±nda, " Bu çok önemli bir baÅŸarÄ±, ihmal ve inkârÄ± imkansÄ±z bir kazanÄ±mdÄ±r. EgemenliÄŸin yegâne sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceÄŸi hakkÄ±nda son sözü söylemiÅŸ, istiklal ve istikbaline sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

"TÜRK MÄ°LLETÄ° ÜLKESÄ°NÄ°N GELECEÄžÄ° HAKKINDA SON SÖZÜ SÖYLEDÄ°"

Devlet Bahçeli, "Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanÄ±ndan alnÄ±nÄ±n akÄ±yla çÄ±kmÄ±ÅŸ, irade ve tercihini sandÄ±kta göstermiÅŸtir. 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin oylandÄ±ÄŸÄ± 16 Nisan 2017 halkoylamasÄ± yüksek bir katÄ±lÄ±m, takdir edilecek huzur ve güven ortamÄ±nda tezahür etmiÅŸtir. Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸ ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiÅŸtir. Bu çok önemli bir baÅŸarÄ±, ihmal ve inkârÄ± imkansÄ±z bir kazanÄ±mdÄ±r. EgemenliÄŸin yegâne sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceÄŸi hakkÄ±nda son sözü söylemiÅŸ, istiklal ve istikbaline sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna herkes saygÄ± göstermek ve riayet etmek durumundadÄ±r. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasÄ±nÄ± yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatÄ±mÄ±zda yeni bir döneme girilmiÅŸtir." dedi.

"ZORLAMA VE TEHDÄ°TLER TÜRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N MUAZZAM Ä°RADESÄ°YLE PÜSKÜRTÜLMÜÅžTÜR"

Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan 2017'ye kadar üstüne düÅŸen her görevi harfiyen yerine getirmiÅŸ, verdiÄŸi demokratik sözün ardÄ±nda kararlÄ± ve omurgalÄ± ÅŸekilde durmuÅŸtur. Tüm dünyanÄ±n 16 Nisan Referandumuna dikkat kesilip hayÄ±r tercihinin öne çÄ±kmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±, ÅŸantaj, dayatma, zorlama ve tehditler Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüÅŸtür. Bilinmelidir ki, Türkiye milli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve parlak geleceÄŸini hedef alan çok çetin tehlike ve tuzaklarla dolu nazik bir dönemden geçmektedir.

Milli güvenliÄŸimizi doÄŸrudan hedef alan mihraklar komplo ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rarak sürdürecektir. Üç kanlÄ± terör örgütü PKK/PYD, FETÖ ve Ä°ÅžÄ°D'le içerde ve dÄ±ÅŸarda amansÄ±z bir mücadele verilmektedir. Irak ve Suriye'deki tehlikeli geliÅŸmeler Türkiye için çok ciddi milli güvenlik risklerini beraberinde getirmiÅŸtir. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Ä°ÅžÄ°D ve PYD ile mücadele için Suriye topraklarÄ±ndaki askeri harekatÄ±nda kritik bir aÅŸamaya gelinmiÅŸtir. Ä°çerde ve dÄ±ÅŸarda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸumuz milli güvenlik tehditleri kuÅŸku yok ki çok ciddi boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ±nda devlet ve toplum olarak bünyemizi saran FETÖ mikrobu henüz tamamÄ±yla sökülüp atÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanÄ±ÅŸma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur" dedi.

"AZÄ°Z MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ° AYDINLIK BÄ°R GELECEÄžE TAÅžIMAK HEPÄ°MÄ°ZÄ°N ORTAK GÖREVÄ° OLMALIDIR"

Devlet Bahçeli, "16 Nisan Referandumu sonrasÄ± siyasi cepheleÅŸmelerin derinleÅŸmesini önlemek, toplumsal huzurun yÄ±kÄ±mÄ±na yol açacak tutum ve hareketlerden kaçÄ±nmak ülkemizin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan hayati önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Milliyetçi Hareket Partisi herkesin vatan sevgisinden beslenen siyasi sorumluluk duygusu ile davranmasÄ±nÄ± samimiyetle ümit etmekte ve buna inanmaktadÄ±r. Türkiye hepimizindir. Aziz milletimizi aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸe taÅŸÄ±mak hepimizin ortak görevi olmalÄ±dÄ±r. 16 Nisan Referandumunun kampanya döneminde kÄ±t imkânlara aldÄ±rmadan samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiÄŸimiz yemininin gereÄŸini yapan, bunun için çalÄ±ÅŸan tüm parti teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ± ve dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum. SandÄ±ktan evet oyunun çÄ±kmasÄ± için mücadele veren SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'na, SayÄ±n BaÅŸbakan'a, iktidar partisi AKP'ye ve elbette bekamÄ±z için evet mührünü vuran Türk milletine ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum." dedi.