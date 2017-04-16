CHP'li vekil Eren Erdem'in yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klama sosyal medyayÄ± salladÄ±

CHP Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video ile sandÄ±k gÃ¶revlilerine sandÄ±klarÄ±nÄ± terk etmemeleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu

CHP'li vekil Eren Erdem, 'Anadolu AjansÄ± manüpülasyon yapÄ±yor. YayÄ±nlanan sonuçlar doÄŸru deÄŸil, yayÄ±nlanan sonuçlar yanlÄ±ÅŸ. AçÄ±k bir ÅŸekilde manipülasyon yapÄ±larak sandÄ±k görevlilerinin sandÄ±k baÅŸÄ±nÄ± terk etmesi isteniyor. Hiç kimse sandÄ±k baÅŸÄ±nÄ± terk etmesin. HayÄ±r çÄ±kacak göreceksiniz.' açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Eren Erdem'in videosunu izlemek için tÄ±klayÄ±n

Eren Erdem sosyal medyadan önemli paylaÅŸÄ±mlarda bulunuyor