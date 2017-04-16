Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/04/2017 21:21

CHP'li vekil Eren Erdem'in yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klama sosyal medyayÄ± salladÄ±

Eren Erdem

CHP Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video ile sandÄ±k gÃ¶revlilerine sandÄ±klarÄ±nÄ± terk etmemeleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu

CHP'li vekil Eren Erdem, 'Anadolu AjansÄ± manüpülasyon yapÄ±yor. YayÄ±nlanan sonuçlar doÄŸru deÄŸil, yayÄ±nlanan sonuçlar yanlÄ±ÅŸ. AçÄ±k bir ÅŸekilde manipülasyon yapÄ±larak sandÄ±k görevlilerinin sandÄ±k baÅŸÄ±nÄ± terk etmesi isteniyor. Hiç kimse  sandÄ±k baÅŸÄ±nÄ± terk etmesin. HayÄ±r çÄ±kacak göreceksiniz.' açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Eren Erdem'in videosunu izlemek için tÄ±klayÄ±n

Eren Erdem sosyal medyadan önemli paylaÅŸÄ±mlarda bulunuyor

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Recep Tayyip ErdoÄŸan

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kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

FlaÅŸ CHP lideri MYK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

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HDP

HDP de sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na itiraz edecek

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re sandÄ±klarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±na itiraz edilecek