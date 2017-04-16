CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan ilk aÃ§Ä±klama geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re evet oylarÄ±nÄ±n Ã¶nde olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±na iliÅŸkin Tarabya'daki Huber KöÅŸkü'nde açÄ±klamalarda bulundu.

ErdoÄŸan, sonuçlara iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bugün yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n, ülkemiz ve milletimiz için hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."

"Ä°radesine sahip çÄ±kan milletimize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum"

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaÅŸÄ±k 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin kabul edildiÄŸini belirten ErdoÄŸan,"Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklÄ± bir olgunluk içerisinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸ, hür iradesiyle TBMM tarafÄ±ndan kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusundaki görüÅŸünü ifade etmiÅŸtir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek iradesine sahip çÄ±kan milletimizin her bir ferdine ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye'nin bugün 200 yÄ±llÄ±k kadim bir tartÄ±ÅŸma konusunda tarihi bir karar verdiÄŸini vurgulayarak, "Bu karar sÄ±radan bir olay deÄŸildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki deÄŸiÅŸim, dönüÅŸüm kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi gündür bugün." ifadelerini kullandÄ±.

"Türkiye, her türlü sorunu, sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ±, krizi aÅŸabilecek güçte ve kabiliyettedir"

16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ±n, Türk milletinin geleceÄŸine sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemli bir göstergesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandÄ±ÄŸÄ±na sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sürece Allah'Ä±n izniyle önümüze çÄ±kan her türlü sorunu, sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ±, krizi aÅŸabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneÄŸini 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde açÄ±k, net olarak gördük."

ErdoÄŸan, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Gerek halk oylamasÄ± sürecinde gerekse sandÄ±k baÅŸÄ±nda tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, ÅŸahsÄ±ma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrÄ±ca ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çÄ±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafÄ±ndan kabul gördüÄŸünü ifade etmesi bakÄ±mÄ±ndan bizim için ayrÄ±ca deÄŸerlidir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayÄ±r' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare topraÄŸÄ±yla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu zaferin önemli bir parçasÄ±dÄ±r."

"Türkiye tarihinde ilk defa böylesine önemli bir deÄŸiÅŸime karar vermiÅŸtir"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Bu farklÄ±dÄ±r ve bu çok çok anlamlÄ±dÄ±r. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir deÄŸiÅŸime milletimiz karar vermiÅŸtir. GeçmiÅŸte anayasalarÄ±mÄ±zÄ±n ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±mÄ±z ve sonrasÄ± gibi olaÄŸanüstü ÅŸartlarda veya darbe dönemlerinde olmuÅŸtur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi deÄŸiÅŸtiriyoruz. Bu bakÄ±mdan çok çok önemli." dedi.

"Bu sonuçlar, yeni bir dönemin müjdecisi olacaktÄ±r"

Verilen her oyun önemli olduÄŸunu ancak DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'daki oylarÄ±n ayrÄ±ca önemi olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Partilerin halk oylamasÄ±ndaki pozisyonlarÄ±nÄ± dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlÄ±k artÄ±ÅŸlar olduÄŸunu görüyoruz. Ä°nÅŸallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da müjdecisi olacaktÄ±r."

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargÄ± erkleri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin birbirlerinden tamamen ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Bu üç organ, kendi alanlarÄ±nda yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmalarla aynÄ± ortak hedefe, yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacÄ± doÄŸrultusunda hizmet verecektir." ifadelerini kullandÄ±.