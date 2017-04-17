BBP lideri Mustafa Destici seÃ§im sonucunu deÄŸerlendirdi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmede bulundu

Destici, "Öncelikle Büyük Türk milletine demokrasiye olan inancÄ±nÄ± ve katkÄ±sÄ±nÄ± bir kere daha çok üst düzeyde bu referandum oylamasÄ±na yüksek katÄ±lÄ±m göstererek ortaya koyduÄŸu için ÅŸahsÄ±m, camiam ve milletimiz adÄ±na teÅŸekkür ediyorum" dedi. ncelikle milletin saÄŸduyusunun bugünkü seçimlerde çok üst düzeyde olduÄŸunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduÄŸunu ifade eden Destici, "Tabii burada hem 'HayÄ±r' ercihinde bulunanlar hem 'Evet' tercihinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z demokrasimize büyük bir katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Ben bunun için referandum oylamasÄ±na katÄ±lan milletimizin her bir ferdine, her seçmenine ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür eder ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunarÄ±m. Milletimiz büyük oranda devletin bekasÄ±nÄ±, vatanÄ±n bütünlüÄŸünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek net bir ÅŸekilde 'Evet' demiÅŸtir. Milletimizin iradesi bu yönde açÄ±k ve net bir ÅŸekilde tecelli etmiÅŸtir. Öncelikle ülkemiz ve milletimiz için hayÄ±rlÄ± ve uÄŸurlu olsun. Sonucu küçümsemek ya da tartÄ±ÅŸmaya açmak, milletimizin iradesine saygÄ±sÄ±zlÄ±k anlamÄ±na gelir. Burada açÄ±k ve net bir ÅŸekilde 'Evet' galibiyeti vardÄ±r. Ben bir kere daha milletimizin saÄŸduyusunun galip gelmesinden ötürü milletimizin iradesinin tam olarak sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ±ndan dolayÄ± milletimize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum." diye konuÅŸtu.

"PARTÄ°MÄ°Z 'EVET' KARARIYLA SONUCUN DOÄžRUDAN BELÄ°RLEYÄ°CÄ°LERÄ°NDEN OLMUÅžTUR"

Destici, "Partimiz ve camiamÄ±z 'Evet' kararÄ±yla sonucun doÄŸrudan belirleyicilerinden olmuÅŸtur. Bu anlamda referandum sürecinde 'Evet' kararÄ± alan ve sahada olan parti mensuplarÄ±mÄ±za, tabanÄ±mÄ±za, camiamÄ±za ve Alperen kardeÅŸlerimize teÅŸekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu sonuç; ülkemizi, darbe anayasasÄ±nÄ±n ürünü olan antidemokratik darbelere, muhtÄ±ralara, cuntalara cesaret veren sistemden bugün itibariyle kurtarmÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü, ülkemiz 1982'den bu tarafa hem darbe AnayasasÄ± hem de darbe anayasasÄ±nÄ±n ürünü olan bir sistemle yönetilmekteydi. Bugün milletimiz 'Evet' kararÄ±yla artÄ±k darbe AnayasasÄ±yla da yönetilmek istemediÄŸini, darbe anayasasÄ±yla yönetilemeyeceÄŸini, darbe anayasasÄ±yla oluÅŸturulan bu sisteme net bir ÅŸekilde karÅŸÄ± olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtur." dedi.

"MÄ°LLETÄ°MÄ°ZE ÅžÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Büyük Birlik Partisi'nin devletin, milletin ve vatanÄ±n yanÄ±nda her daim yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Destici, "Evet' kararÄ±nÄ±n milletimiz, vatanÄ±mÄ±z ve devletimiz için doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için 'Evet' dedik. Bu kararÄ±mÄ±zÄ±n büyük Türk milleti tarafÄ±ndan da onaylanmÄ±ÅŸ olmasÄ± tercihimizin de doÄŸruluÄŸunu net bir ÅŸekilde ortaya koymuÅŸtur. Ben milletimizi bir kere daha 'Evet' kararÄ±ndan dolayÄ± tebrik ediyorum ve milletimize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum" diye konuÅŸtu .

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜN KÖKÜ KAZANARAK BU TOPRAKLARDA YAÅžAMA HAKKI VERÄ°LMEMELÄ°DÄ°R"

Destici, "Tabii iÅŸimiz burada bitmemiÅŸtir. YarÄ±ndan itibaren, hiç beklemeden ülkemizin temel problemlerini çözme adÄ±na milletimizin güvenliÄŸini, huzurunu, refahÄ±nÄ± saÄŸlamak adÄ±na daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Türk dünyasÄ±, daha güçlü bir Türk ve Ä°slam dünyasÄ± ve barÄ±ÅŸ içerisinde coÄŸrafyamÄ±z adÄ±na gerekli adÄ±mlarÄ±n hÄ±zla atÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Terörle mücadele baÅŸta olmak üzere bütün temel problemlerin çözümünde hiç bir saniyesini bile kaybedeceÄŸimiz bir vakit olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸuuru ve bilinciyle mücadele, azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± cesaretiyle bugün olduÄŸu gibi yarÄ±nlara taÅŸÄ±nmalÄ± ve terörün her türlüsünün kökü kazanarak bu topraklarda yaÅŸama hakkÄ± verilmemelidir. Öbür taraftan, uyum yasalarÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± öncelikli olmalÄ±dÄ±r. Bundan sonraki süreçte biz daha önce de bunu ifade etmiÅŸtik. BaÅŸta siyasi partiler Kanunu ve seçim yasasÄ±nÄ±n demokratikleÅŸmesi olmak üzere uyum yasalarÄ±nÄ±n ivedi bir ÅŸekilde çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Türkiye'nin bu antidemokratik anayasadan kurtulmasÄ± için inÅŸallah bugünkü halk oylamasÄ± sonucuyla da güçlü bir adÄ±mÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu adÄ±m uyum yasalarÄ± ile taçlandÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bizim beklentimiz budur." dedi.

"Ä°NÅžALLAH KAZANAN HEPÄ°MÄ°Z OLACAÄžIZ"

Destici, "Bu ülke bizim. 'HayÄ±r' diyen de 'Evet' diyen de bu ülkede hep birlikte yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz. Bugün itibariyle bu seçim burada sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. YarÄ±n hep birlikte kucaklaÅŸarak yeni ve güçlü bir Türkiye için hep birlikte mücadelemize kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz. 'Evet' , sonucu sadece sandÄ±kta 'Evet' diyenlerin galibiyeti deÄŸildir. 'HayÄ±r' diyeni ile 'Evet' diyeniyle Büyük Türk milletinin her bir ferdinin galibiyetidir. Bu sonucun Türkiye'ye kazandÄ±racaklarÄ±ndan da milletimizin her bir ferdi ziyadesiyle de istifade edecektir, faydalanacaktÄ±r. Ä°nÅŸallah kazanan hepimiz olacaÄŸÄ±z. Biz bu ümitle 'Evet' kararÄ±mÄ±zÄ± vermiÅŸtik. Ä°nÅŸallah bundan sonrada büyük Türk Milleti olarak; yarÄ±nlara daha ümitle bakacaÄŸÄ±z, daha azimli ve kararlÄ± bir ÅŸekilde koÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN VE YILDIRIM'DAN TELEFON

Destici, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z beni kendileri aradÄ±. Bu sürece olan katkÄ±larÄ±mÄ±zdan dolayÄ± kendileri teÅŸekkür ettiler. Nezaket örneÄŸi ortaya koydular. Ben de kendilerine teÅŸekkür ettim. Ä°nÅŸallah, daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inÅŸa edeceÄŸiz. Bugün milletimizin verdiÄŸi 'Evet' kararÄ± büyük Türkiye'yi inÅŸa etme yolunda atÄ±lmÄ±ÅŸ önemli bir adÄ±mdÄ±r. Bu adÄ±mÄ±n devamÄ± da gelecektir." dedi. BaÅŸbakan SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±'nda kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Destici, "BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum sürecine olan katkÄ±larÄ±mÄ±zdan dolayÄ± ÅŸahsÄ±ma, tüm Büyük Birlik camiasÄ±na ve Alperenlere teÅŸekkürlerini iletti" diye konuÅŸtu.