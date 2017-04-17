Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/04/2017 11:14

ErdoÄŸan'dan Turgut Ã–zal'Ä±n mezarÄ±na Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ziyaret

turgut Ã¶zal

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Turgut Ã–zal'Ä± ziyaret etmek iÃ§in mezarÄ±na gitti

Referandum galibiyetinden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bugün, ölüm yÄ±ldönümü olan Turgut Özal'Ä± mezarÄ±nda ziyaret etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Mustafa Destici

BBP lideri Mustafa Destici seÃ§im sonucunu deÄŸerlendirdi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmede bulundu

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DÃ¼n akÅŸam CHP liderinin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra bir grup istifa sloganlarÄ± attÄ±

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CHP liderinin referandum yorumu YSK bu seÃ§imi tartÄ±ÅŸmalÄ± hale getirdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, resmi olmayan sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸma yaptÄ±