ErdoÄŸan'dan Turgut Ã–zal'Ä±n mezarÄ±na Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ziyaret

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Turgut Ã–zal'Ä± ziyaret etmek iÃ§in mezarÄ±na gitti
Referandum galibiyetinden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bugün, ölüm yÄ±ldönümü olan Turgut Özal'Ä± mezarÄ±nda ziyaret etti.
Referandum galibiyetinden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bugün, ölüm yÄ±ldönümü olan Turgut Özal'Ä± mezarÄ±nda ziyaret etti.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmede bulundu
DÃ¼n akÅŸam CHP liderinin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra bir grup istifa sloganlarÄ± attÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, resmi olmayan sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸma yaptÄ±