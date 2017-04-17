Saadet Partisi'nden referandumla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Saadet Partisi Genel Merkezinde 16 Nisan'da yapÄ±lan Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu sonucunu deÄŸerlendirdi. Dün yapÄ±lan halk oylamasÄ±nÄ±n neticelerinin henüz kesinleÅŸmemiÅŸ olsa da kabul edildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KaramollaoÄŸlu, "Toplumun yarÄ±dan fazlasÄ± bu metnin kabulü istikametinde oy kullandÄ±. Ancak yarÄ±sÄ±na yakÄ±n bir kÄ±smÄ± da bu metni tasvip etmediÄŸini ifade etti. Hukuken bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi kabul edilmiÅŸtir. Herkesin bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine razÄ± olmasÄ± icap eder. Herhangi bir ÅŸekilde verilen bir kararÄ± sorgulamak veya bunun üzerinde tereddütler doÄŸuracak tavÄ±rlar sergilemek bize yakÄ±ÅŸmaz kanaatindeyiz. Ancak baÅŸtan beri ifade ettiÄŸimiz gibi anayasa deÄŸiÅŸiklikleri, anayasalar bir yasa olmayÄ±p toplumsal mutabakat metinleri olmalÄ±dÄ±r. Bu konuda tam olarak bir mutabakat tesis edilmemiÅŸ olmasÄ± bundan sonra yürütmeyi daha çok düÅŸünmeye sevk etmeli. Toplumun geri kalan kÄ±smÄ±nÄ± kucaklamak için çok daha büyük gayret sarf etmelidir diye düÅŸünüyoruz" dedi.