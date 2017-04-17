Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/04/2017 18:34

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± atÄ± alan ÃœskÃ¼dar'Ä± geÃ§medi

osman baydemir

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Osman Baydemir, referandumun ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerine karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP Genel Merkezinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin kapsamlÄ± bir deÄŸerlendirme yaptÄ±. Baydemir, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan ve hükümete büyük vebal yüklendi. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, atÄ± alan Üsküdar'Ä± geçmedi. Hiçbir at böyle bir yükü, böyle bir vebali taÅŸÄ±yamaz. Toplumun çok acilen huzura, barÄ±ÅŸa, özgürlüÄŸe, adalete ihtiyacÄ± var. OHAL'in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ihtiyaç var. Bu yÄ±kÄ±m politikalarÄ± içinde yakÄ±lan yÄ±kÄ±lan ÅŸehirlerin yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ±na ihtiyaç var" diye konuÅŸtu.

''Ä°NANCIMIZ DÜNKÜNDEN DAHA FAZLA''

Baydemir, "Bugün dünden çok daha umutlu olduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum. Bugünkü mücadele azmimizce aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸe olan inancÄ±mÄ±z dünkünden çok daha fazla. BaskÄ±, tutuklama, OHAL, sÄ±kÄ±yönetim koÅŸullarÄ±na raÄŸmen milyonlar eÅŸitlik, özgürlük, adalet ve birlikte yaÅŸam iradesini ortaya koydu." dedi.

''ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇMEDÄ°''

Baydemir, "AynÄ± zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan ve hükümete büyük vebal yüklendi. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, atÄ± alan Üsküdar'Ä± geçmedi. Hiçbir at böyle bir yükü, böyle bir vebali taÅŸÄ±yamaz. Toplumun çok acilen huzura, barÄ±ÅŸa, özgürlüÄŸe, adalete ihtiyacÄ± var. OHAL'in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ihtiyaç var. Bu yÄ±kÄ±m politikalarÄ± içinde yakÄ±lan yÄ±kÄ±lan ÅŸehirlerin yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ±na ihtiyaç var. Tüm bunlar HDP'nin var gücüyle çabasÄ±nÄ± yükseltecektir. OHAL rejimine son verin, karÅŸÄ± darbe politikalarÄ±na son verin, çatÄ±ÅŸma yaratarak toplumu yönetme politikasÄ±ndan vazgeçin. Tutuklamalara son verin. Zira bu sonuç Selahattin DemirtaÅŸlarÄ±n, Figen YüksekdaÄŸlarÄ±n tutukluluÄŸunun gayrÄ± meÅŸru olduÄŸunun millet tarafÄ±ndan ilanÄ±dÄ±r. Son olarak Kürt karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± politikasÄ±ndan vazgeçin. Bu toplum ortak paydalarda buluÅŸabilir. Bu toplum düne göre adalet, özgürlük, eÅŸitlik ortamÄ±na çok daha yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Toplumun 24 milyon ile 25 milyonunu ortak paydada buluÅŸturacak yeni bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na ihtiyaç var." dedi.

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