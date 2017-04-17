Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande TÃ¼rkiye toplumu reformlar iÃ§in bÃ¶lÃ¼ndÃ¼

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandum oylamasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, dün resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51.14 ile 'evet'in kazandÄ±ÄŸÄ± anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun, Türkiye toplumunun yapÄ±lmasÄ± planlanan reformlar konusunda bölünmüÅŸ olduÄŸunu gösterdiÄŸini belirtti. Elysee SarayÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ''AçÄ±klanan sonuçlar Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüÅŸ olduÄŸunu gösterdi." dendi. Fransa'nÄ±n referandumun ardÄ±ndan baÅŸlayan anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± dikkate aldÄ±ÄŸÄ±, AGÄ°T ve Avrupa Konseyi'nin oy sayÄ±mlarÄ±nÄ± dikkatle takip edeceÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada idam cezasÄ±nÄ±n geri getirilmesi hakkÄ±nda yapÄ±lacak bir referandumun, Türkiye'nin imzacÄ±sÄ± olduÄŸu Avrupa Konseyi anlaÅŸmasÄ±na göre verdiÄŸi sözlerin ve Avrupa deÄŸerlerinin ihlali olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.