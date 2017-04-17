DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan AGÄ°T'in referandum raporuna bÃ¼yÃ¼k tepki

TÃ¼rkiye'de dÃ¼n yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AGÄ°T, YSK'nÄ±n karar deÄŸiÅŸtirmesiyle mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z tercih kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± onaylamasÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶zlemini de aÃ§Ä±klamalarÄ±na ekledi. AÃ§Ä±klamada kullanÄ±lan ifadeler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tepki gÃ¶rdÃ¼

Türkiye'de bulunan uluslararasÄ± referandum gözlemcileri, Türkiye'de dün gerçekleÅŸtirilen referandumla ilgili bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.AGÄ°T/DKÄ°HB SÄ±nÄ±rlÄ± Referandum Gözlem Heyeti BaÅŸkanÄ± Tana de Zulueta, "Seçim Kurulu'nun çalÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸeffaf deÄŸildi, sÄ±nÄ±rlÄ± gözlemci vardÄ± ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu anlamda çok az genelgesi yayÄ±mlandÄ±. Seçim KurullarÄ±'nda siyasi partilerin temsili yeterli deÄŸildi." dedi.AGÄ°T'in referandumun uluslararasÄ± meÅŸruiyetine gölge düÅŸürebilecek raporuna Türkiye'den sert tepki geldi.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak eleÅŸtirilere ÅŸöyle yanÄ±t verdi:AGÄ°T Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi'yle (ODIHR) ülkemizdeki seçim gözlemcilik faaliyetlerine yönelik uzun yÄ±llardÄ±r iÅŸbirliÄŸimiz sürmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de 16 Nisan günü gerçekleÅŸtirilen halkoylamasÄ± için de davette bulunulmuÅŸ olup, Gözlem Misyonu'nun faaliyetleri için makamlarÄ±mÄ±z ülke genelinde her türlü iÅŸbirliÄŸini göstermiÅŸtir.

"TARAFSIZ OLMALARI KONUSUNDA TELKÄ°NDE BULUNULMUÅžTU"

Türkiye'deki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine yönelik halkoylamasÄ±, AGÄ°T içinde örnek gösterilecek düzeyde yüzde seksen beÅŸin üzerinde bir demokratik katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸmiÅŸtir.Gözlem Misyonu'na, raporlarÄ±nda maddi hatalardan ve yanlÄ±ÅŸ yönlendirmeye yol açabilecek eksik bilgilere dayalÄ± yorumlardan kaçÄ±nmalarÄ± yönünde daha önce de telkin ve tavsiyelerde bulunulmuÅŸtur.Bu baÄŸlamda, 16 Nisan halkoylamasÄ± sonrasÄ± ODIHR Heyetinin AKPM Gözlem Heyetiyle birlikte yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ä°lk Bulgu ve Sonuçlar Raporu'nda ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda dile getirilen siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r. Heyetin, Yüksek Seçim Kurulu'nun halihazÄ±rda TBMM'deki tüm partilerin temsilcilerini de içerdiÄŸini gözardÄ± ettiÄŸi görülmektedir.HalkoylamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± standartlarÄ±n gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± gibi bir yorum kabul edilemez.Esasen halkoylamasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilmesinden kÄ±sa süre önce AGÄ°T Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi Direktörü tarafÄ±ndan halkoylamasÄ±yla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulmasÄ±, bu heyetin Türkiye'ye önyargÄ±larla geldiÄŸini, nesnellik ve tarafsÄ±zlÄ±k ilkelerini dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. Sözkonusu ilk bulgular raporu da bu taraflÄ± ve önyargÄ±lÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±n bir yansÄ±masÄ±dÄ±r."