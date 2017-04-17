CumhurbaÅŸkanÄ±ndan flaÅŸ idam aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, referandumun sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamada bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:

Evet de dese, hayÄ±r da dese sandÄ±k baÅŸÄ±na gidip tercihini ortaya koyan vatandaÅŸlarÄ±ma ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum.Evet diyenlere, geleceÄŸimiz için kritik bir önemde gördüÄŸüm bu deÄŸiÅŸikliÄŸe onay verdikleri için teÅŸekkür ediyorum.Anayasayla ilgili tüm tartÄ±ÅŸmalar bitmiÅŸtir. Bizim için asÄ±l olan milli iradenin ne yönde tezahür ettiÄŸidir.Milletimiz yeni bir yönetim sistemine geçmiÅŸ oldu. Hükümet kurma kavgalarÄ± sona erdi.Üye sayÄ±sÄ± 600'e çÄ±kan Meclis kanun çÄ±karma görevini daha güçlü ifa edecek.Ä°dam parlamentodan geçip benim önüme gelirse onaylarÄ±m. Olmazsa bir referandum da onun için yaparÄ±z.

AGÄ°T'E TEPKÄ°: SÜR EÅžEÄžÄ°NÄ° NÄ°ÄžDE'YE

Avrupa'nÄ±n AGÄ°T diye bir örgütü var. Kendilerine göre rapor hazÄ±rlÄ±yorlar. Türkiye'deki seçimler ÅŸöyle olmuÅŸ, böyle olmuÅŸ. Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ±z o siyasi raporlarÄ± ne duyarÄ±z ne biliriz. Onu siz külahÄ±mÄ±za anlatÄ±n. Türkiye, BatÄ±'da görülmeyen en demokratik seçimleri gerçekleÅŸtirmiÅŸtir.

Sizler Türkiye'nin bakanlarÄ±nÄ± büyükelçiliklere sokmazken, burada laf söyleyemezsiniz. ArtÄ±k sür eÅŸeÄŸini NiÄŸde'ye. NiÄŸdeli kardeÅŸlerim bu sözün ne anlama geldiÄŸini iyi bilir.Milletimizin bize iÅŸaret ettiÄŸi yol budur. Ülkemizin kaybedecek bir dakikasÄ± bile yoktur.