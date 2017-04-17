AGÄ°T raporuna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan sert tepki

AGÄ°Tâ€™in dÃ¼n yapÄ±lan referandumun sonucuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan sert tepki geldi

Ä°ÅŸte DÄ±ÅŸiÅŸleri’nden yapÄ±lan açÄ±klama:

AGÄ°T Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi’yle (ODIHR) ülkemizdeki seçim gözlemcilik faaliyetlerine yönelik uzun yÄ±llardÄ±r iÅŸbirliÄŸimiz sürmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de 16 Nisan günü gerçekleÅŸtirilen halkoylamasÄ± için de davette bulunulmuÅŸ olup, Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için makamlarÄ±mÄ±z ülke genelinde her türlü iÅŸbirliÄŸini göstermiÅŸtir.

Türkiye’deki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine yönelik halkoylamasÄ±, AGÄ°T içinde örnek gösterilecek düzeyde yüzde seksen beÅŸin üzerinde bir demokratik katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸmiÅŸtir.

Gözlem Misyonu’na, raporlarÄ±nda maddi hatalardan ve yanlÄ±ÅŸ yönlendirmeye yol açabilecek eksik bilgilere dayalÄ± yorumlardan kaçÄ±nmalarÄ± yönünde daha önce de telkin ve tavsiyelerde bulunulmuÅŸtur.

Bu baÄŸlamda, 16 Nisan halkoylamasÄ± sonrasÄ± ODIHR Heyetinin AKPM Gözlem Heyetiyle birlikte yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ä°lk Bulgu ve Sonuçlar Raporu’nda ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda dile getirilen siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r. Heyetin, Yüksek Seçim Kurulu’nun halihazÄ±rda TBMM’deki tüm partilerin temsilcilerini de içerdiÄŸini gözardÄ± ettiÄŸi görülmektedir.

HalkoylamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± standartlarÄ±n gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± gibi bir yorum kabul edilemez.

Esasen halkoylamasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilmesinden kÄ±sa süre önce AGÄ°T Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi Direktörü tarafÄ±ndan halkoylamasÄ±yla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulmasÄ±, bu heyetin Türkiye’ye önyargÄ±larla geldiÄŸini, nesnellik ve tarafsÄ±zlÄ±k ilkelerini dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. Sözkonusu ilk bulgular raporu da bu taraflÄ± ve önyargÄ±lÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±n bir yansÄ±masÄ±dÄ±r.