Saadet Partisinin referandum yorumu ne oldu

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum sonucunu deÄŸerlendirdi

KaramollaoÄŸlu, partisinin genel merkezinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, halk oylamasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. KaramollaoÄŸlu, Türkiye'nin gündemini uzun zamandÄ±r meÅŸgul eden halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, henüz kesinleÅŸmemiÅŸ olsa da bu deÄŸiÅŸiklik teklifinin kabul edildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Toplumun yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n "evet" dediÄŸinin belirten KaramollaoÄŸlu, "YarÄ±sÄ±na yakÄ±n bir kÄ±smÄ± da bu metni tasvip etmediÄŸini ifade etti. Hukuken bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi kabul edilmiÅŸtir. Herkesin bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine razÄ± olmasÄ± icap eder. Herhangi bir ÅŸekilde verilen bir kararÄ± sorgulamak veya bunun üzerinde tereddütler doÄŸuracak tavÄ±rlar sergilemek bize yakÄ±ÅŸmaz kanaatindeyiz." diye konuÅŸtu.

Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin toplumsal mutabakat metinleri olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan KaramollaoÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu konuda tam olarak bir mutabakat tesis edilmemiÅŸ olmasÄ± bundan sonra yürütmeyi düÅŸünmeye sevk etmeli. Toplumun geri kalan kÄ±smÄ±nÄ± kucaklamak için çok daha büyük gayret sarf etmelidir diye düÅŸünüyorum. Biz referandum oylamasÄ± sürecinde mümkün olduÄŸu kadar kamplaÅŸmayÄ±, kutuplaÅŸmayÄ± önleyebilmek, hangi karar çÄ±karsa çÄ±ksÄ±n, bunu ülkemizin, milletimizin verdiÄŸi bir karar olarak kabul etmek ve memleketimizin huzurunu barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozmamak gerektiÄŸine inandÄ±k. Bundan dolayÄ±da söylemlerimizi hep itinalÄ± bir ÅŸekilde ifade ettik. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceÄŸiz. Bizi esas ilgilendiren husus, ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduÄŸu durumdur. Bundan dolayÄ± biz, bütün çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda 'Evet' mi, 'HayÄ±r' mÄ± meselesinin üzerinde durmaktan çok ülkemizin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu problemler üzerinde durduk. Biz, ÅŸimdi hükümetten, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±ndan bu problemin süratle çözülebilmesi için gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz."

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) karÅŸÄ±sÄ±nda olduklarÄ±nÄ± hep ifade ettiklerini dile getiren KaramollaoÄŸlu, hükümetin AB ile kavga etmeden bu süreçten nasÄ±l çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± planlamasÄ± ve zarar verecek tavÄ±rlardan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

KaramollaoÄŸlu, "Türkiye'nin bu bölgede etkili olabilmesi esas itibariyle ekonomik yönden, sanayi yönünden güçlü olmasÄ±nÄ± gerektirir. Israrla bunun üzerinde durduk ama bu, bugünden yarÄ±na bizi güçlendirmez. Bu sahada yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlar bir süreç gerektirir. Ona baÅŸlanmasÄ± icap eder." ifadelerini kullandÄ±.

KaramollaoÄŸlu, bu süreçte Türkiye'nin her ÅŸeyden çok birlik ve beraberliÄŸe ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirtti.

"Hiç kimse kanunlarÄ±n üstünde deÄŸildir"

AçÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan KaramollaoÄŸlu, Saadet Partisi'nin halk oylamasÄ± sürecindeki etkisine iliÅŸkin, "Biz milletimizi kendi tercihini yapmadan önce düÅŸünmeye davet ettik ve milletimizin düÅŸünmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Elbette hisleriyle hareket edenler oldu. Bizim bu yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zÄ± tenkit edenler, tasvip etmeyenler oldu ama düÅŸünmekten zarar gelmez. Ülkemizdeki seçmenin daha da ÅŸuurlu davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy pusulasÄ± açÄ±klamasÄ±na yönelik bir soru üzerine ise KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"YSK kanunlarla baÄŸlÄ± bir kuruldur. Hiç kimse kanunlarÄ±n üstünde deÄŸildir. Burada önemli olan husus ÅŸu; hiç bilmiyorum ne kadar mühürsüz pusula, zarf vardÄ±. EÄŸer onlarÄ±n adedi bugün 'Evet' ile 'HayÄ±r'Ä±n tehlikeyi düÅŸeceÄŸi kadar yüksekse bunun ciddiye alÄ±nmasÄ± gerekebilir, hemen acele bir kararÄ±n verilmemesi icap eder. Ancak YSK'da bu konuda ellerinde bir belge olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyorlar. Bu da haklÄ±lÄ±k veriyor. Çünkü normalde seçimlerin meÅŸruiyetiyle ilgili tavÄ±r önce sandÄ±k kurullarÄ±nca belirlenir. EÄŸer bir sandÄ±k kurulunda bulunan partili üyeler, itiraz etmemiÅŸlerse YSK'nÄ±n yapacaÄŸÄ± bir ÅŸey yoktur. Sonradan bunun gündeme gelmesi, orada bir tereddüt doÄŸar, neredeyse bütün sandÄ±klarÄ±n bir daha elden geçirilip, hangisinde mühür var, hangisinde mühür yok bakmak gerekir mi? Onu da ÅŸu anda müzakere etmeyi uygun bulmuyorum. YSK, kanunlarÄ±n üzerinde deÄŸildir, kanunlarÄ±n üzerinde bir karar alamaz. Belge yoksa o konuda da kimseyi zorlamak gibi bir konu gündeme gelemez diye düÅŸünüyorum."