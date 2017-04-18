Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/04/2017 11:12

FlaÅŸ CHP YSK'yÄ± bugÃ¼n ziyarete gidecek

chp

CHP'li Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± bugÃ¼n saat 12.30'da YSK'yÄ± ziyaret edecek

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal Aksünger, partiye ulaÅŸan ihlal iddialarÄ±yla ilgili görüÅŸmede bulunmak üzere, bugün 12.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi Güven'i ziyaret edecek. Aksünger, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CHP'nin kendi örgütünden gelen Ä±slak imzalÄ± sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±nÄ± sistemlerine girdiklerini belirtti.

Örgütlerinin girdiÄŸi verileri YSK sonuçlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma iÅŸlemlerinin sürdüÄŸünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bugün 12.30'da YSK BaÅŸkanÄ± Güven'i ziyaret edeceÄŸini vurgulayan Erdal Aksünger, ÅŸunlarÄ± söyledi: "SandÄ±k bazlÄ± demiyorum, ÅŸu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaÅŸanmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸ artÄ±k baÅŸka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazlarÄ±n ötesinde artÄ±k. Halk da bireysel itirazlarÄ±nÄ± mutlaka yapacaktÄ±r, halkÄ±n böyle bir hakkÄ± var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkÄ±nÄ± herkes kullanacaktÄ±r." 

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