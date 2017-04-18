CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡in'e gidecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk-Ã‡in iliÅŸkilerini daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmek ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ortaklÄ±k kurabilmek adÄ±na Ã‡in'e gidecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ, Çin Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong ve beraberindeki heyetle Çankaya KöÅŸkü'ndeki makamÄ±nda bir araya geldi. TürkeÅŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Çin'den Türkiye'ye bu yÄ±l yapÄ±lan en üst düzeyli ziyaret olduÄŸunu belirterek, duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. TürkeÅŸ, "stratejik iÅŸ birliÄŸi" düzeyindeki Türk-Çin iliÅŸkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸöyle konuÅŸtu "Ä°liÅŸkilerimizde yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olumlu ivmeyi Devlet BaÅŸkanlarÄ±ndan baÅŸlayarak her düzeyde gerçekleÅŸtirilen yoÄŸun ziyaret ve istiÅŸare toplantÄ±larÄ±yla sürdürmekteyiz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Åži Cinping'in son iki yÄ±lda gerçekleÅŸtirdikleri üç ikili görüÅŸme, iliÅŸkilerin istikametinin belirlenmesi bakÄ±mÄ±ndan son derece yararlÄ± olmuÅŸtur. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Åži'nin davetine icabetle 14-15 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek "KuÅŸak ve Yol Zirvesi"ne katÄ±lmak üzere Çin'i ziyaret edecekler."