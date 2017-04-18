MHP lideri BahÃ§eli Milliyet yazarÄ±na ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rttÃ¼

Referandumun ardÄ±ndan Gazeteci Mehmet Tezkan'Ä±n kÃ¶ÅŸesinde deÄŸerlendirdiÄŸi oylama sonucuna kÄ±zan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli suskunluÄŸunu bozdu

Referandum sonrasÄ± ilk grup konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan MHP lideri Devlet Bahçeli MHP tabanÄ±nÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ±n hayÄ±r oyu verdiÄŸi yorumlarÄ±na sert çÄ±ktÄ±. Gazeteci Mehmet Tezkan'Ä±n 'MHP tabanÄ±nÄ±n yüzde 80'inin hayÄ±r oyu verdiÄŸi' yönündeki yazÄ±sÄ±na esip gürleyen Bahçeli ÅŸöyle konuÅŸtu: "Türk milleti iradesini göstermiÅŸ, yeni bir dönemin kapÄ±sÄ±nÄ± aralamÄ±ÅŸtÄ±r. Demokrasi hayatÄ±mÄ±zda bir milat, siyasi tarihimizde bir dönüm noktasÄ±dÄ±r. Milliyetçi Hareket baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmamÄ±ÅŸ, verdiÄŸi sözün altÄ±nda kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ülke için ettiÄŸimiz yeminler tutulmuÅŸtur. Bizde hile arayan 16 Nisan'da hüsrana uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. VicdanÄ±mÄ±z rahat, gönlümüz müsterihtir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve benim ilkelerimiz doÄŸrultusunda Evet dedik, bundan sonra da aynÄ± kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sürdüreceÄŸiz. ArtÄ±k sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ±, fiili karmaÅŸa sona ermiÅŸtir. Neyi hedeflemiÅŸsek birer birer hayata geçmiÅŸtir. 16 Nisan referandumun sonuçlarÄ±na göre milletin ayaÄŸÄ±ndaki prangalar sökülüp atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Nisan'da destan yazan Türk milletiyle iftihar ediyorum. Milletimize en derin ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. 16 Nisan'a kadar üstün bir gayretle çalÄ±ÅŸan, kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla çalÄ±ÅŸan dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ve tüm parti teÅŸkilatÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na, sayÄ±n BaÅŸbakan'a, AK Parti'ye gönül vermiÅŸ kardeÅŸlerime teÅŸekkür ediyorum. 16 Nisan'Ä±n kazanan ve kaybedenleri bellidir. Kazanan Türk milletidir, kazanan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r, kazanan Türkiye'dir.

"BRE AHLAKSIZ, BRE KEMÄ°KSÄ°Z"

Milliyet Gazetesi'nde köÅŸesi bulunan bir ezik ÅŸöyle yazmÄ±ÅŸ: Referandumun kaybedeni MHP. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduÄŸu her yerde hayÄ±r oyu çÄ±ktÄ±. MHP tabanÄ±nÄ±n yüzde 80'i hayÄ±r oyu verdi. MHP'yi zor günler bekliyor. Sen necisin bre ahlaksÄ±z, bre kemiksiz! Kafa var almÄ±yor sanÄ±rsÄ±nÄ±z ki bidon! Bir baÅŸkasÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ bundan sonra bölünmüÅŸ, parçalanmÄ±ÅŸ bir MHP olacak diye yazÄ±yor. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekalarÄ± kurumuÅŸ, ya da zihinleri bulanmÄ±ÅŸ ya da iradeleri körleÅŸmiÅŸtir.

MEHMET TEZKAN NE YAZMIÅžTI

Milliyet Gazetesi yazarÄ± Mehmet Tezkan dünkü köÅŸesinde MHP'ye iliÅŸkin ÅŸu yorumu yapmÄ±ÅŸtÄ±:

"Referandumun siyaseten kaybedeni yok mu diyeceksiniz?

VardÄ±..

MHP..

Erzurum hariç, MHP'nin güçlü olduÄŸu bütün illerde hayÄ±r oyu çÄ±ktÄ±.. Örnek Adana.. Örnek BalÄ±kesir..

Sonuç ÅŸu..

MHP'nin genel merkezi evet dedi..

MHP'nin tabanÄ±nÄ±n yüzde 80'i hayÄ±r oyu verdi..

MHP'yi zor günler bekliyor. "