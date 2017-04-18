AKP'li vekil Orhan MiroÄŸlu MHP hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ± dedi

AK Parti Milletvekili Orhan MiroÄŸlu, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP ile yapÄ±lan iÅŸbirliÄŸinin yetersiz olduÄŸunu belirtti

Mardin'in Midyat Ä°lçesi'ni ziyaret eden Orhan MiroÄŸlu, AK Parti ilçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda referandum sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.Kürt seçmenlerin bu referandumda belirleyici olduÄŸunu, ancak meclisteki AK Parti- MHP iÅŸbirliÄŸinin sahada çok da güçlü bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüklerini belirten MiroÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bunun da altÄ±nÄ±n çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi içindeki bölünmeler, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi konusunda kendi içerisinde bir bütünlük saÄŸlayamamÄ±ÅŸ olmasÄ±, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda 'evet' tercihinde bulunan insanlarÄ±n biraz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramasÄ±na yol açtÄ±. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçte hiç deÄŸilse milliyetçi kesim Türkiye'nin bu referandumunu doÄŸru analiz etsin, doÄŸru okusun ve doÄŸru siyasi tercihler yapsÄ±n. Ama gördüÄŸümüz ÅŸey ÅŸuydu; Kürtleri MHP ile, MHP'yi de Kürtlerle korkutma stratejisi izledi Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket eden baÄŸdaÅŸÄ±klarÄ±. Bu baÄŸdaÅŸÄ±klar; tabii Kandil'den tutun HDP'ye kadar, FETÖ'ye kadar ve çeÅŸitli iri, küçük çaplÄ± terör örgülerine kadar uzanan bir cepheydi."