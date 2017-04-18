MHP'de toplu istifa GerekÃ§e olarak genel merkezi gÃ¶sterdiler

Referandumun ardÄ±ndan MHP'nin Hassa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Burhan Yavuz genel merkezi gerekÃ§e gÃ¶stererek yÃ¶netimle birlikte istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Hassa Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Burhan Yavuz yönetimle birlikte toplu olarak istifa kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.BaÅŸkan Yavuz, MHP Genel Merkezi'nin gösterdiÄŸi tutumdan dolayÄ± istifa kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri yaklaÅŸÄ±k 15 gün önce gerçekleÅŸtirilen olaÄŸan genel kurulla yönetime tek aday olarak katÄ±lmÄ±ÅŸ ve yeniden seçilmiÅŸlerdi.