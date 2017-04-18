Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/04/2017 16:25

CHP referandumun iptal edilmesi iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu

chp

CHP 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±nda sayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YSK'ya oylamanÄ±n iptali iÃ§in baÅŸvuruda bulundu

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan, referanduma iliÅŸkin YSK'ya parti adÄ±na itirazda bulunurken, "Referandumda hayÄ±r diyenlerin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor. BaskÄ± ve tehditle alÄ±namayan sonuç YSK devreye sokularak alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu seçim meÅŸruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" dedi.SandÄ±klara verilen eksik oylar ve mühürsüz zarflarÄ±n gerçeÄŸi ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tezcan, "Paketler çalÄ±nmÄ±ÅŸ, dÄ±ÅŸarÄ±da üretilmiÅŸ oylar kullanÄ±ldÄ±. Mühür vurulmadan oy kullanÄ±ldÄ±. Tüm bunlara raÄŸmen sonuç alÄ±namadÄ±, YSK devreye sokuldu" ifadelerini kullanÄ±ldÄ±.

 

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