Bakan Soylu Tunceli'de helikopterin dÃ¼ÅŸme nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterinin, olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan etkilendiÄŸini belirtti

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür'de polis helikopterinin düÅŸmesine iliÅŸkin konuÅŸtu. Soylu, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, bugün Türkiye'yi üzen müessif bir kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti."Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiÄŸimiz, tanÄ±mlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z piste iniÅŸ yapan Emniyet Genel MüdürlüÄŸümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arasÄ± görevlilerin intikalini saÄŸlamak diÄŸer taraftan ilk derece komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ±na giren kahraman evlatlarÄ±mÄ±zÄ±, kardeÅŸlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini saÄŸlamak için toplam 12 kiÅŸilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarÄ±yla Tunceli-Pülümür daÄŸ yolundan kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi." diyen Soylu, helikopter ile irtibatÄ±n saat 11.43 sÄ±ralarÄ±nda kesildiÄŸini bildirdi.

"SÄ°S NEDENÄ°YLE BÖLGEYE GÄ°DÄ°LEMEDÄ°"

Soylu, Munzur Vadisi'nde uçtuÄŸu tespit edilen helikopteri bulmak için Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiÄŸini söyledi.Olay bölgesinin, yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 metre yükseklikteki SarÄ±gül köyü civarÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸini dile getiren Soylu, yoÄŸun kar ve yaÄŸmur ÅŸartlarÄ± ile görüÅŸ mesafesinin 300 metreye kadar düÅŸmesi nedeniyle bölgeye helikopterle gidilemediÄŸini ifade etti. Soylu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"DIÅž ETKEN YOK, DÜÅžME NEDENÄ° HAVA KOÅžULLARI"

"YaklaÅŸÄ±k 2,5 saatlik bir tÄ±rmanma sonucunda Ä°l Jandarma KomutanÄ±mÄ±z Tekin Aktemur ve Ä°l Jandarma Komutan YardÄ±mcÄ±mÄ±z, 4 timimiz, bunlarÄ±n içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sÄ±ralarÄ±nda helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸtÄ±lar. Helikopterin, uyduyla, yere çakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ters döndüÄŸünü gördüler. 12 vatan evladÄ±mÄ±zÄ±n hayat belirtileri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettiler. Maalesef 12 evladÄ±mÄ±z Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸ, ÅŸehit olmuÅŸlardÄ±r. Hem milletimizin hem ülkemizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Oradaki hava ÅŸartlarÄ± çok zor durumda. Helikopterin inebilme imkanÄ± da ÅŸu anda yok. Oradan intikalleri konusunda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸerlendirme yapÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa süre içerisinde ÅŸehitlerimizi oradan alÄ±p Tunceli'ye intikal ettireceÄŸiz. Helikopterde herhangi bir dÄ±ÅŸ etken söz konusu deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bir kazanÄ±n olduÄŸu görülüyor. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun, Allah rahmet eylesin."Soylu'ya açÄ±klamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Muhterem Ä°nce, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok eÅŸlik etti.