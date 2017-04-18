Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/04/2017 21:07

MHP'li eski il baÅŸkanÄ± partisinden bÃ¶yle istifa etti

mhp

MHP Ã‡anakkale Ä°l eski BaÅŸkanÄ± RÄ±dvan Uz, partisinden ayrÄ±lma nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Son dönemde Meral AkÅŸener ile birlikte hareket eden MHP Çanakkale Ä°l eski BaÅŸkanÄ± RÄ±dvan Uz, referandumun ardÄ±ndan sürpriz bir karar alarak, partisinden istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.Uz istifasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Türk milletinin bekasÄ±na, inandÄ±ÄŸÄ±m ülkü deÄŸerlerime, kendimi bildim bileli alÄ±n terimi, emeÄŸimi, ailemi, ömrümü adadÄ±ÄŸÄ±m ve bundan da büyük bir ÅŸeref duyduÄŸum Milliyetçi Hareket Partisi'nden genel baÅŸkan ile yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yerine dava adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercihimden dolayÄ± istifa ediyorum" dedi.RÄ±dvan Uz, 2009 yerel seçimlerinde de MHP'nin Çanakkale Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olmuÅŸtu.

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