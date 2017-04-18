Sinan OÄŸan 2019 seÃ§imlerinde aday olacak

MHP'den ihraÃ§ edilen Sinan OÄŸan, 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imlerde aday olacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi

Sinan OÄŸan, KRT TV'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 2019'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için sinyal verdi. OÄŸan, "Bu referandum eÅŸit ÅŸartlarda adil yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir referandum deÄŸil. Bir taraf 'evet' tarafÄ±, devlet imkanlarÄ±nÄ±, devlet gücünü, basÄ±n imkanlarÄ±nÄ± kullanarak yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bana göre hayÄ±r oylarÄ± yüzde 50'yi geçmiÅŸtir. Ancak YSK'nÄ±n son anda alelacele aldÄ±ÄŸÄ± kararla Türkiye üstüne karabulutlar çöken bir referandum neticesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu karar seçim kanununun 89 ve 101. maddelerine aykÄ±rÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

Sinan OÄŸan, referandumda MHP'nin 'evet' çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n havada kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türk milliyetçilerinin yüzde 99'unun hayÄ±r dediÄŸini, iktidarÄ±n ciddi oy kaybettiÄŸini söyledi. OÄŸan, 2019'da AK Parti adayÄ±nÄ±n kazanma ihtimalinin bugünkü ÅŸartlarda sÄ±fÄ±r olduÄŸunu savundu.

OÄŸan, kendisinin 2019'da adaylÄ±ÄŸÄ± düÅŸünüp düÅŸünmediÄŸinin sorulmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "Elbette Türk milliyetçileri aday çÄ±kartacaktÄ±r. Åžartlar oluÅŸtuÄŸu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük onur duyacaÄŸÄ±mÄ± ifade etmek isterim.

Bizim baÅŸlagÄ±çtaki muhalefetimiz parti içindeki muhalefetti. Ancak bu süreçte görüldü ki saÄŸdaki muhalefet bizim muhalefetimizdir. SaÄŸ cenahta Cumhuriyet Halk Partisi deÄŸil, diÄŸer partiler deÄŸil saÄŸ cenahtaki muhalefete liderliÄŸi biz ettik.

DolayÄ±sÄ±yla önümüzdeki süreçte bu bir baÅŸkanlÄ±k sistemine evrilecekse baÅŸkan adaylarÄ± da buradan çÄ±kacaktÄ±r.

Elbetteki Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki durum gösterecektir. Bu iki aÅŸamalÄ± bir durum. Ä°kinci tura kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± taktirde merkez saÄŸa hitap eden ancak solun da desteÄŸini, sempatisini alabilecek ismin rahatlÄ±kla ErdoÄŸan'Ä± yenebileceÄŸi kanaatindeyim.

Bu isimlerden biri kuvvetle ihtimaldir biz oluruz ama bunu ÅŸartlar gösterecektir.