CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Bu seÃ§imi tanÄ±mÄ±yoruz tanÄ±mayacaÄŸÄ±z

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± saymasÄ± nedeniyle seÃ§imi tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Referandum'un iptali için bugün YSK'ya CHP'den yeni bir adÄ±m geldi. Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan referandumla ilgili sert açÄ±klamalarda bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "OHAL koÅŸullarÄ±nda, baskÄ±lara raÄŸmen milletimiz sandÄ±klara gidip, ülkesinin geleceÄŸine sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun için herkese teÅŸekkür ediyorum. 16 Nisan'da hükümet ve YSK iÅŸ birliÄŸinde milli iradeye darbe yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r! Her oyun peÅŸine düÅŸecek, tüm usulsüzlüklerin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z! YSK'nÄ±n mühürsüz oylarÄ± geçerli saymasÄ±, sandÄ±ktan "HAYIR" çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k kanÄ±tÄ±dÄ±r! Adalet yerini bulana kadar durmayacaÄŸÄ±z! Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacaÄŸÄ± bu seçimi tanÄ±mÄ±yoruz, tanÄ±mayacaÄŸÄ±z! HalkÄ±n iradesine saygÄ± duyulmalÄ± ve seçim tekrarlanmalÄ±dÄ±r!" dedi.