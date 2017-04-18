Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/04/2017 22:03

Kuzey Kore'den ABD'ye sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ FÃ¼ze denemeleri artÄ±yor

kuzey kore

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han Song-ryol, ABD'nin kendilerine savaÅŸ aÃ§ma planÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k korkmadÄ±klarÄ±nÄ± aksine fÃ¼ze denemelerini arttÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti

Pyongyang'dan bir yetkili, Kuzey Kore'nin ABD ile büyüyen askeri gerilime ve uluslararasÄ± kÄ±nama mesajlarÄ±na raÄŸmen füze denemelerini sürdüreceÄŸini söyledi.BBC'den John Sudworth'a konuÅŸan Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han Song-ryol, "Füze denemelerini artÄ±rarak, haftalÄ±k, aylÄ±k ve yÄ±llÄ±k bazda sürdüreceÄŸiz" dedi.Han Song-ryol, ABD'nin askeri bir hamle yapmasÄ± durumunda, bunun "topyekün savaÅŸa" neden olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD: SABIR GÖSTERME DÖNEMÄ° SONA ERDÄ°

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, bu açÄ±klamadan kÄ±sa bir süre önce ülkesinin Kuzey Kore'yle "stratejik sabÄ±r gösterme" döneminin sona erdiÄŸini söylemiÅŸti. Pence bu açÄ±klamayÄ±, Kuzey ve Güney Kore arasÄ±ndaki askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgede yapmÄ±ÅŸtÄ±.Mike Pence'in ziyareti, Kore YarÄ±madasÄ±'nda Kuzey Kore ve ABD'nin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hamleleriyle gerilimin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde geldi.

 

 

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