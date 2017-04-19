Meral AkÅŸener AK Parti hakimiyetine karÅŸÄ± yeni bir parti kurabilir

Financial Times gazetesinde yer alan bir iddiaya gÃ¶re Meral AkÅŸener'in arkasÄ±ndaki destekÃ§iler AKP'ye meydan okumak iÃ§in parti kurmasÄ±nÄ± istiyor

FT'nin Ankara'daki muhabirleri Laura Pitel ve Mehul Srivastava'nÄ±n ortak analizinde, AkÅŸener'in sadece kendi partisi MHP'ye kafa tutmakla kalmayÄ±p, ErdoÄŸan'Ä± "baÅŸkanlÄ±k hayalinden mahrum bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

YazÄ±da bu durum, Ä°stanbul ve Ankara'da 'HayÄ±r' oylarÄ±nÄ±n baskÄ±n çÄ±kmasÄ±yla iliÅŸkilendirdi.

"Türkiye'de yeni bir anayasa için yapÄ±lan referandumun sonuçlarÄ± gelirken, yarÄ±ÅŸtaki 'dininden dönen' siyasetçilerin en büyüÄŸü AkÅŸener'in destekçileri endiÅŸeliydi.

"Ankara'da destekçilerin referandumu izlediÄŸi otelde, Ä°stanbul'dan 'HayÄ±r' oyu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda, oda alev almÄ±ÅŸ gibiydi. Gönüllü ordudan biri alkÄ±ÅŸlarla ayaÄŸa kalkÄ±p "Bravo Ä°stanbul" diye haykÄ±rdÄ±. YarÄ±m saat sonra Ankara Ä°stanbul'u takip ettiÄŸinde aralarÄ±ndan biri 'Bu çok önemli; rüzgar tersine dönüyor' dedi."

'AKP oylarÄ±ndaki kayÄ±plar bir fÄ±rsat'

Bu anektodlarla baÅŸlayan FT'nin yazÄ±sÄ±nda, AKP oylarÄ±ndaki kayÄ±plarÄ±n iktidardaki parti için sorunlu bir durum olduÄŸu, ana muhalefet partisi CHP içinse bunun bir "fÄ±rsat" olduÄŸu ifade edildi.

"CHP ErdoÄŸan'Ä±n meÅŸruiyetini protestolarÄ± cesaretlendirerek saÄŸlamayabilme umudunda. Bu arada AkÅŸener'in destekçileri yeni bir parti kurmaktan bahsediyor."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandumda 'Evet' kampanyasÄ±nÄ± desteklemesiyle AkÅŸener muhalif bir çizgi izleyerek 'HayÄ±r' kampanyasÄ± yürütmüÅŸtü.

FT'nin analizinde ÅŸu ifadelere de yer verildi:

"Uzmanlar, merkez saÄŸÄ± AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski Ä°çiÅŸleri BakanÄ± AkÅŸener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir.

"SavunucularÄ± AkÅŸener'in hem aÅŸÄ±rÄ± milliyetçileri, hem laikler ve Ä°slamcÄ±larÄ± kuÅŸatacaÄŸÄ±nÄ±, sol ve saÄŸdan, ve tabii ki AKP'den oylarÄ± çalabileceÄŸini söylüyor.

"Uzmanlara göre, ekonomideki olasÄ± bir gerileme AkÅŸener'in önemli sayÄ±da AKP'liyi kabuÄŸundan çÄ±kararak kendisine çekmesini saÄŸlayabilir"

FT'ye göre, AkÅŸener'in parti kurmak için "birçok engeli aÅŸmasÄ±" da gerekecek. Daha önceki kurultaylarÄ±na polis ve mahkeme engeli konulmasÄ± bunlardan sadece biri.

'Tayyip Bey'i kendi bahçesinde maÄŸlup ettik'

YazÄ±ya göre ayrÄ±ca, AkÅŸener'in saÄŸlam bir maddi kaynak saÄŸlanmasÄ± ve MHP'nin Kürtler ve azÄ±nlÄ±klara karÅŸÄ± "Ä±rkçÄ±" bir çizgisi olduÄŸu ve gizli paramiliter gruplarla güçlü baÄŸlarÄ± olduÄŸu yönündeki algÄ±larÄ± yok etmesi gerekecek.

"60 yaÅŸÄ±ndaki AkÅŸener ÅŸu anda takÄ±mÄ±nÄ± yavaÅŸ adÄ±mlar atmalarÄ± konusunda cesaretlendiriyor. Pazar akÅŸamÄ± referandum sonucu geldiÄŸinde sinirlerin gerildiÄŸi odada insanlara sakin olmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Destekçileri ve yardÄ±mcÄ±larÄ±na 'Bir nefes alalÄ±m. Bir hafta duralÄ±m ve neler olacaÄŸÄ±nÄ± görelim' dedi."

FT muhabirlerinin izlenimlerine göre, AkÅŸener sonuçlara raÄŸmen coÅŸkuluydu. Üsküdar'da 'HayÄ±r' oylarÄ±nÄ±n yüzde 53'le öne geçmesi sorulduÄŸunda ise AkÅŸener ÅŸöyle dedi:

"En iyisi de oydu. Tayyip Bey'i kendi bahçesinde maÄŸlup ettik."

FT'nin analizinde öne çÄ±kan bir baÅŸka konu da protestolar ve referandum sonucunu kabul etmeyen gruplarÄ±n ruh hali.

FT'ye konuÅŸan TEPAV'dan Selim Koru bu izlenimi ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

"KonuÅŸtuÄŸum insanlarda moral bozukluÄŸu ya da tükenmiÅŸlik hissetmedim. Ä°nsanlar enerji topladÄ±. BirçoÄŸu için önlerindeki yol ÅŸimdi çok daha aydÄ±nlÄ±k."

Kaynak: BBC Türkçe